Alojarse en Airbnb en Palma es más caro que dormir en un hotel

A raíz del inicio de la temporada alta para el sector turístico, Radical Storage -la principal empresa de consignas de maletas de Europa 100% digital- ha analizado la diferencia de precio entre alojarse en un apartamento turístico en Airbnb o dormir en un hotel en los 20 principales destinos turísticos de Europa. Los datos de la comparativa concluyen que la plataforma de apartamentos turísticos es un 16,5% más cara. Airbnb cuesta una media de 284€/noche mientras que la tarifa media en los hoteles es 244€/noche, es decir, 40€ de diferencia. Radical Storage subraya que el coste de Airbnb está muy influenciado por el tipo de alojamiento -las haciendas o granjas de lujo tienen el precio más elevado- y por el número de habitaciones -los alojamientos con más de 5 habitaciones tienen una tarifa media superior a los 1.100€-.

El análisis evidencia que la diferencia de precio entre Airbnb y un hotel tradicional puede ser muy acusada en algunas ciudades, como es el caso de Palma. Esta ciudad española registra la mayor divergencia de precio entre ambos tipos de alojamiento: 547€/noche. Así, el precio medio por noche en Airbnb es de 732€ mientras que en los hoteles de la misma área la tarifa media es de 185€, lo que refleja la alta demanda de viviendas completas. La compañía de consignas de maletas puntualiza que esto no significa, sin embargo, que los hoteles siempre sean más económicos, ya que hay algunas zonas en las que estos son más caros.

Resultados del estudio de Radical Storage. / Radical Storage

En cambio, en otras ciudades europeas, el precio de Airbnb y de los hoteles es muy similar. Es el caso de Estocolmo (Airbnb: 192€ vs. hotel: 18€2) y Venecia (Airbnb: 242€ vs. hotel: 249€), que apenas registran diferencias entre ambos tipos de alojamiento.

Como datos destacado, Radical Storage señala que Londres es la ciudad con un precio medio por noche de hotel más caro, con un coste de 503€/noche impulsado por una alta ocupación y una fuerte demanda internacional, mientras que en Airbnb el precio medio es de 218€/noche. En cuanto a las ciudades más económicas, Radical Storage indica que Atenas es la que ofrece un alojamiento más barato en Airbnb (87€/noche), seguida por Copenhague, Londres, Milán, París, Praga, Roma y Venecia. Frankfurt es la urbe que tiene los hoteles más baratos por noche (89€/noche), seguida por Amsterdam, Barcelona, Benidorm, Berlín, Frankfurt, Hamburgo, Lisboa y Madrid.

“Estos destinos más económicos contrastan marcadamente con los de lujo, lo que demuestra la gran variedad de precios que puede existir en Europa en función de la demanda de los visitantes, la oferta de alojamiento local y la estacionalidad”, concluye Alessandro Seina, CEO de Radical Storage.