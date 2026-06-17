Aena ya ha instalado nuevos cristales en 2.178 viviendas de Mallorca para reducir el ruido de los aviones

El aeropuerto de Palma, a través de la gestión que realiza la empresa Aena, ya ha ejecutado la insonorización de 2.178 viviendas ubicadas en los alrededores de Son Sant Joan para paliar el ruido de los motores de los aviones en su maniobra de despegue o de acercamiento.

Este dato se ha aportado en la reunión de la Comisión de Seguimiento Ambiental, en la que se ha analizado los nuevos avances producidos en relación a la ejecución del llamado Plan de Aislamiento Acustíco del aeropuerto de Mallorca.

En esta reunión se ha detallado que recientemente ha finalizado la instalación de medidas de insonorización de 129 nuevas viviendas. En estos momentos hay otras 421 casas que están en fase de ejecución de estas medidas contra el ruido. Por lo tanto, según han detallado fuentes de Aena, el número total de inmuebles insonorizados o próximos a su conclusión asciende a 2.178.

Además, en la reunión se ha informado de la aprobación de proyectos y presupuestos económicos para insonorizar otras 452 viviendas. Al mismo tiempo, los responsables de este proyecto están pendientes de que 147 propietarios de viviendas den su aprobación para ejecutar estas medidas contra el ruido procedente de los aviones.

Por otra parte, también se ha aprobado iniciar la tramitación de otras 157 nuevas solicitudes para instalar estas medidas contra el ruido. A este número hay que añadir otros 52 inmuebles que aún están pendientes de concluir la tramitación para conseguir la instalación de estas medidas contra el ruido ambiental.

Finalmente, se ha puesto de manifiesto que todavía existe un elevado número de inmuebles, que pertenecen a propietarios particulares que aún no han solicitado la ayuda para que se instale en su domicilio estas medidas de insonorización. Aena calcula que hay 1.692 propietarios de inmuebles que aún no han tramitado dichas ayudas que financian el cambio de los cristales de puertas y ventanas exteriores.

La comisión que se encarga de este proyecto está integrada por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el Govern balear y de los ayuntamientos de Palma, Algaida, Santa Eugenia y Sencelles, que son las localidades donde más se nota el ruido de los aviones.

Los responsables de Aena han acordado que se celebrará una nueva reunión cuando se registren nuevos avances en la ejecución de estas mejoras de las viviendas.

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Todos los propietarios que aún no han solicitado estas ayudas aún pueden hacerlo, o bien llamando por teléfono al número 915903170, o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección oficina.paa@ineco.com. Desde la empresa que gestiona el aeropuerto de Palma se insiste en que el conjunto de las actuaciones ya realizadas demuestra el interés que existe para minimizar el impacto acústico que genera la actividad en Son Sant Joan, sobre todo en las viviendas que más sufren el ruido que generan los motores de los aviones.