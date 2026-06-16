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Vueling lanza vuelos desde Mallorca a partir de 9 euros: así es la oferta para escapadas de otoño

La aerolínea aprovecha el Yellow Day para activar descuentos de hasta el 25% en rutas desde Palma hacia destinos nacionales e internacionales

Un avión de Vueling

Un avión de Vueling / Vueling

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Redacción Digital

Si estás pensando en una escapada para después del verano, este puede ser el momento más barato del año para reservar. La aerolínea Vueling ha lanzado una promoción especial con motivo del Yellow Day, el conocido “día más feliz del año”, con vuelos desde Mallorca a partir de solo 9 euros por trayecto.

La oferta estará activa entre el 16 y el 21 de junio, y permite viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026, abriendo la puerta a escapadas de otoño e inicio de invierno a precios muy reducidos.

Desde Mallorca: vuelos por menos de lo que cuesta una cena

El gran atractivo de la campaña está en las rutas que salen directamente desde el aeropuerto de Palma. Desde la capital balear, los precios arrancan en cifras muy bajas para volar a destinos nacionales o internacionales muy demandados:

  • Alicante desde 9 € por trayecto
  • Málaga desde 11 €
  • Nantes por 12 €

La compañía busca así incentivar la compra anticipada de vuelos para la temporada baja, ofreciendo precios especialmente agresivos en rutas domésticas muy frecuentadas por residentes en Baleares.

Escapadas de otoño ya en el radar

Desde Vueling destacan que la iniciativa conecta con más de 100 destinos en Europa y el norte de África, pero el foco en Baleares vuelve a situar a Mallorca como uno de los puntos clave de salida para el tráfico aéreo nacional.

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En plena temporada de planificación de vacaciones de otoño, la aerolínea vuelve a activar una de sus campañas más agresivas del año, con una idea clara: volar desde Mallorca puede salir ahora más barato que nunca.

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  • Mallorca
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