Visitas guiadas gratuitas: El Consell de Mallorca abre sus puertas en verano por primera vez

La sede principal del Consell de Mallorca, ubicado en el carrer Conqueridor de Palma, abrirá las puertas de su sede principal este verano. La institución insular ha organizado por primera vez una serie de visitas guiadas durante los meses de junio y julio para que el público pueda conocer el Palau del Consell. Una de las novedades es que no será necesario reservar con antelación para visitar el edificio.

Las visitas de verano tendrán lugar los días 23, 26, 29 y 30 de junio, y los días 2, 14, 17, 21, 24, 27 y 28 de julio. Habrá dos visitas al día, a las 10.00 y a las 12.00. La actividad, de carácter gratuito, tendrá una duración aproximada de una hora y un aforo máximo de 30 personas. Las visitas se realizarán en catalán y en español, y serán accesibles también para personas con movilidad reducida y con dificultades auditivas, gracias a la adquisición de dispositivos de amplificación de sonido.

El conseller de Presidència, Toni Fuster, ha destacado: "hemos querido abrir las puertas de este emblemático edificio también durante el verano, y lo hacemos sin necesidad de reserva previa. De este modo, ofrecemos al público la oportunidad de conocer la historia de la sede principal del Consell y comprender mejor la importancia del órgano de gobierno de Mallorca".

El Palau del Consell es uno de los edificios más visitados de Mallorca y la segunda institución pública más concurrida después del Parlament de las Illes Balears. Durante el año 2025, más de 8.000 personas visitaron la sede principal de esta institución insular, repartidas en 240 visitas guiadas organizadas.

La visita recorre las estancias principales del edificio: la entrada y la gran escalera, la planta principal, la sala de audiencias y la sala de plenos. El espacio que más gusta a los visitantes es el antiguo refugio antiaéreo, situado en el sótano del Palau.

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El edificio, diseñado por el arquitecto Joaquín Pavía en estilo neogótico, se construyó entre finales del siglo XIX y principios del XX en el emplazamiento de la antigua prisión de Palma (1230-1870). Fue la sede de la Diputació Provincial de las Illes Balears hasta 1979, año en que se creó el actual Consell de Mallorca.