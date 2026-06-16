El último verano antes de las urnas, entre la confianza del PP y las dudas de la oposición

Queda un año para las elecciones autonómicas, pero el Parlament ya ha entrado en tiempo electoral. No porque haya carteles ni candidatos proclamados. Basta escuchar a los partidos. Los presupuestos de 2027 ya no se presentan como unas cuentas públicas, sino como una carta de presentación. Las ruedas de prensa dejan de servir para explicar lo ocurrido y empiezan a utilizarse para anticipar quién llegará mejor colocado a la cita con las urnas.

La sensación que deja este final de curso político es desigual. Mientras el PP transmite una confianza cada vez más evidente en sus posibilidades electorales, la oposición intenta encontrar motivos para el optimismo en una legislatura que se acerca a su desenlace sin haber alterado todavía el equilibrio de fuerzas que surgió de las elecciones de 2023.

Los populares son quienes menos disimulan. El portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, dibujó este lunes un horizonte político extraordinariamente favorable para los intereses de su partido. Según su análisis, las encuestas publicadas durante las últimas semanas apuntan a dos únicos escenarios posibles tras las elecciones de 2027: una mayoría absoluta de Marga Prohens o una victoria suficientemente amplia como para seguir gobernando con apoyos puntuales de Vox.

El PP no solo quiere transmitir confianza a sus votantes. También quiere instalar una idea: que la verdadera incógnita de las próximas elecciones no es quién gobernará Baleares, sino con cuánta fuerza lo hará Prohens. La confianza del PP no se explica únicamente por sus expectativas electorales, sino que se alimenta de la situación de sus adversarios. Todo ello basándose en las últimas encuestas que se han hecho públicas, en las que los populares se sitúan muy cerca de la mayoría absoluta.

El PSIB continúa inmerso en una situación paradójica. Dispone de argumentos para desgastar al Govern casi a diario porque la crisis de la vivienda sigue agravándose, la saturación turística es mayor cada año y las carreteras siguen colapsadas incluso antes de que llegue el verano. Incluso la futura ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca ha abierto un nuevo frente político con el Ejecutivo.

Sin embargo, los socialistas siguen teniendo dificultades para convertir esos problemas en una alternativa reconocible. La formación mantiene un discurso crítico con el Govern y trata de situar debates como la vivienda, la movilidad o los servicios públicos en el centro de la agenda, pero continúa sin encontrar una narrativa capaz de proyectar una imagen de gobierno. El optimismo es tímido y prudente. Nadie en el PSIB transmite la sensación de estar a las puertas de una remontada. Más bien parece un partido convencido de que todavía queda tiempo para reconstruirse.

A la izquierda de los socialistas, Més per Mallorca intenta ocupar el espacio del descontento social. La diputada Maria Ramon aprovechó este lunes el balance del curso político para denunciar que Baleares vive peor que hace tres años y para advertir de que los próximos presupuestos podrían volver a traducirse en recortes para los colectivos vulnerables, nuevos ataques al catalán y medidas que favorezcan la especulación urbanística.

Los ecosoberanistas sostienen que el Govern no está resolviendo los principales problemas de la ciudadanía y señalan cuestiones como la vivienda, la movilidad, la sequía o la presión turística como ejemplos de una legislatura que, a su juicio, no está mejorando las condiciones de vida de los residentes. El problema para Més no es tanto el diagnóstico como su capacidad para ampliar su base electoral. La formación continúa encontrando dificultades para atraer a una parte significativa de los votantes desencantados con el PSOE, una expectativa que muchos daban por descontada tras la derrota de la izquierda en 2023.

Mientras tanto, Vox ha optado por reivindicar el balance de sus tres años de influencia parlamentaria. La portavoz del grupo, Manuela Cañadas, presentó una recopilación de las medidas que atribuye a la acción de su partido en ámbitos como la vivienda, la inmigración, la política lingüística, la fiscalidad o la derogación de normas impulsadas por los anteriores gobiernos progresistas. La formación quiere llegar a 2027 tratando de convencer a los votantes de que su apoyo al Govern ha tenido resultados tangibles, con un mensaje directo: con menos del 14% de los votos han logrado condicionar decisiones del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, Vox sigue moviéndose entre dos necesidades contradictorias. Por un lado, demostrar que ha sido decisivo para la estabilidad del Govern. Por otro, diferenciarse lo suficiente del PP para evitar que sus votantes perciban que ambas formaciones representan lo mismo.

Cuando se observan conjuntamente los mensajes lanzados por todos los partidos en vísperas del último pleno del periodo de sesiones, emerge una fotografía bastante precisa del momento político balear. El PP habla como quien cree que tiene la iniciativa. Vox intenta reivindicar su influencia. MÉS trata de movilizar el malestar existente en la sociedad. El PSOE busca reconstruir una alternativa.

Y en medio de todos ellos permanece Marga Prohens. La presidenta llega al último año de legislatura sin haber resuelto muchos de los problemas que marcaron el inicio de su mandato, pero también sin haber encontrado enfrente una fuerza capaz de capitalizarlos políticamente porque ninguno de esos conflictos ha cristalizado todavía en una amenaza electoral seria para el Govern.

El PP exhibe fervor porque cree que el viento sopla a favo, mientras la oposición mantiene un optimismo contenido porque confía en que todavía queda tiempo para cambiar la tendencia. La campaña aún no ha empezado oficialmente. Pero el último año de legislatura ya ha comenzado. Y, por ahora, el tablero político balear sigue pareciendo mucho más cómodo para quien gobierna que para quienes aspiran a sustituirlo.