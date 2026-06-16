El sueldo que necesitas para vivir solo en Mallorca: 32.280 euros para comprar y 44.000 para alquilar

El acceso a la vivienda se ha convertido en una carrera harto complicada en Mallorca, especialmente para quienes quieren emanciparse en solitario. Una persona sola necesita ingresar 32.280 euros netos al año para comprar un estudio en Palma y hasta 44.000 euros netos anuales para poder alquilarlo sin superar el esfuerzo económico recomendado, según un análisis publicado por el portal inmobiliario Idealista.

El informe sitúa a Palma entre las ciudades españolas donde más ingresos debe acreditar un 'single'. En el caso de la compra, la capital balear es la segunda gran ciudad donde más sueldo neto se necesita para acceder a un estudio, solo por detrás de Madrid, donde hacen falta 32.600 euros netos anuales. Palma queda prácticamente al mismo nivel, con 32.280 euros limpios al año, y por delante de Bilbao, que exige 31.600 euros.

Palma, entre las ciudades más caras para comprar solo

El estudio de idealista toma como referencia la tipología más económica del mercado residencial: el estudio, es decir, viviendas sin habitaciones. A partir de los precios medios de venta y alquiler, el portal calcula los ingresos necesarios para que el pago mensual no supere el 30% de los ingresos, el límite de esfuerzo recomendado por los expertos.

Esfuerzo económico que debe realizar una persona soltera para comprar un estudio

En el conjunto de España, un soltero necesitaría ingresar una media de 20.920 euros netos anuales para comprar un estudio. Sin embargo, en Palma esa cifra se dispara hasta los 32.280 euros, lo que evidencia la fuerte presión del mercado inmobiliario mallorquín frente a la media nacional.

Además, Idealista recuerda que comprar no solo exige poder pagar la hipoteca. También es necesario contar con ahorros previos para afrontar la entrada y los gastos asociados a la operación. En términos generales, el comprador debe aportar alrededor del 30% del valor de la vivienda: un 20% correspondiente a la parte que habitualmente no financia el banco y un 10% adicional para impuestos y otros gastos.

Alquilar un estudio en Palma exige 44.000 euros limpios

La situación es todavía más exigente en el mercado del alquiler. Según idealista, una persona que quiera alquilar sola un estudio en Palma debería ingresar 44.000 euros netos al año para cumplir con la regla del 30% de esfuerzo.

Esta cifra coloca a Ciutat al mismo nivel que Barcelona y Madrid, las otras dos grandes capitales donde el alquiler de un estudio exige mayores ingresos a un soltero. Por detrás quedan ciudades como Valencia, con 42.000 euros netos anuales, o San Sebastián y Vitoria, con 35.000 euros.

Baleares, la provincia más exigente de España

En general, Idealista señala a Baleares como la provincia española donde más ingresos necesita una persona para acceder sola a un estudio, tanto en compra como en alquiler.

Para comprar, Baleares exige una nómina de 31.920 euros netos anuales, la cifra más alta de todo el país. Supera así a Madrid, donde se necesitan 30.480 euros, y a Vizcaya, con 27.000 euros. También queda por encima de provincias como Las Palmas, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife o Navarra.

En el alquiler, Baleares vuelve a encabezar el ranking nacional. Según idealista, se necesita 44.000 euros netos anuales para alquilar en solitario un estudio en la provincia sin destinar más del 30% de sus ingresos al pago mensual. Le siguen Madrid, con 42.000 euros, Barcelona, con 40.000 euros, y Valencia, con 39.000 euros.

Esfuerzo económico que debe realizar una persona soltera para alquilar un estudio

La brecha con el resto de España

La diferencia entre Baleares y los mercados más asequibles es muy significativa. Mientras que en Baleares hacen falta 31.920 euros netos al año para comprar un estudio, en provincias como Segovia bastaría con 6.600 euros netos anuales, siempre que el comprador disponga de los ahorros necesarios para la entrada y los gastos.

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En alquiler, la distancia también es amplia. Frente a los 44.000 euros netos anuales necesarios en Baleares, provincias como Ciudad Real o Ávila requieren 17.000 euros netos al año para alquilar un estudio cumpliendo la regla del 30%.