Son Espases desarrollará un programa para mejorar la vida de niños con cáncer mediante nutrición y ejercicio

El Hospital de Son Espases, el Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) y la Fundación Marco Asensio han suscrito un convenio de colaboración para desarrollar un programa de innovación asistencial centrado en la nutrición y el ejercicio físico para los casos de pacientes oncológicos pediátricos.

El acuerdo lo han firmado por la directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, el director científico del IdISBa, Tomàs Ripoll, y el presidente de la Fundación Marco Asensio, el futbolista Marco Asensio, en presencia del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Este convenio tiene como objetivo impulsar estrategias innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la evolución clínica de los pacientes pediátricos con cáncer al integrar hábitos saludables en el proceso terapéutico y fomentar la investigación en el campo del cáncer pediátrico.

"Con ello se refuerza la apuesta conjunta por la investigación, la humanización de la asistencia y el desarrollo de programas que sitúan al paciente en el centro de la atención sanitaria", han resaltado.

En el marco de la firma del convenio, Marco Asensio ha visitado el área de Oncología Pediátrica de Son Espases y el programa Oncología Fit (OncoFit). Durante la visita, el futbolista --acompañado de su hermano Igor y su padre Gilberto-- ha compartido momentos entrañables con los niños ingresados y sus familias y ha entregado pelotas firmadas tanto a los pacientes como a sus hermanos.

El programa OncoFit es un servicio pionero que tiene como objetivo integrar el ejercicio físico y los hábitos saludables como parte del tratamiento oncológico en la infancia y la adolescencia.

Por medio de actividades adaptadas a cada paciente, un equipo multidisciplinario trabaja para mantener la masa muscular, mejorar el estado de ánimo y reducir los efectos secundarios de los tratamientos, a fin de contribuir a una recuperación más rápida y el bienestar integral del paciente.

La Fundación Marco Asensio, comprometida con la mejora de la calidad de vida de los niños y los adolescentes con cáncer, impulsa iniciativas que combinan el deporte, la alimentación saludable y el acompañamiento emocional como herramientas clave durante el proceso de la enfermedad.

En la visita también han participado la psicooncóloga de Aspanob Teresa Ferrer, el jefe del Servicio de Oncología Pediátrica de Son Espases, José Antonio Salinas, el jefe del Servicio de Pediatría, Joan Figuerola, y la coordinadora científica del Área de Oncología del IdISBa, Miriam Sans.

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Este acuerdo consolida la colaboración entre las instituciones firmantes para avanzar en una atención "más integral, innovadora y centrada" en las necesidades de los pacientes oncológicos pediátricos.