El PSIB acusa al Govern de querer implantar el 'modelo Ayuso' en Baleares para "favorecer la privatización" de la sanidad

El PSIB-PSOE ha acusado este martes al Govern de Marga Prohens de estar deteriorando progresivamente la sanidad pública balear para favorecer una futura privatización de servicios, siguiendo, según los socialistas, el mismo modelo aplicado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El diputado y portavoz adjunto del Grupo Socialista, Marc Pons, ha lanzado esta acusación en el Parlament durante una comparecencia en la que ha cargado duramente contra la gestión de la consellera de Salud, Manuela García. Pons ha asegurado que la situación actual de la sanidad balear solo admite dos explicaciones. La primera, ha dicho, sería la "incompetencia" de la consellera durante estos tres años de legislatura, una gestión que, a su juicio, ya habría justificado su destitución. La segunda hipótesis, ha añadido, es que exista una estrategia deliberada para debilitar el sistema público.

"O bien es incompetencia o bien estamos ante una voladura controlada del servicio de sanidad pública para favorecer su privatización, como ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas", ha asegurado.

El dirigente socialista ha argumentado que esta tesis explica que el Govern no esté sustituyendo a profesionales cuando se producen bajas laborales, jubilaciones o vacaciones en los centros de salud. También ha vinculado esta supuesta estrategia con la situación del Hospital Universitario Son Espases y con el nombramiento de su nueva gerente.

Según ha denunciado, la responsable del centro procedía de la sanidad privada madrileña y había participado anteriormente en procesos de externalización sanitaria. Pons ha asegurado que fue directora de Quirón en Madrid y la encargada de impulsar la privatización de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Críticas a Espai Salut y a las infraestructuras sanitarias

El diputado también ha situado entre los ejemplos del deterioro del sistema la puesta en marcha de la aplicación Espai Salut, que ha sustituido al anterior sistema de cita previa del IB-Salut. A su juicio, los problemas de funcionamiento de la plataforma están dificultando el acceso de los ciudadanos a las consultas médicas y han provocado que muchos usuarios acaben acudiendo directamente a los servicios de urgencias. Además, ha criticado la falta de avances en nuevas infraestructuras sanitarias y ha reprochado al Ejecutivo que no haya sido capaz de licitar proyectos que, según ha afirmado, ya encontró planificados al llegar al Govern.

Pons también ha vinculado la situación sanitaria con la política económica del Ejecutivo autonómico. En este sentido, ha responsabilizado directamente al vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, de impulsar una estrategia de reducción fiscal que, según el PSIB, termina debilitando los ingresos públicos.

El diputado ha criticado las rebajas de impuestos, el rechazo a la condonación de deuda planteada por el Gobierno central y la negativa a negociar una mejora del sistema de financiación autonómica. "Todo esto ayuda a explicar después que, para equilibrar las cuentas, sea necesario privatizar la sanidad pública", ha afirmado.

Los socialistas cargan contra el funcionamiento de la aplicación

Por su parte, la diputada socialista Irantzu Fernández ha centrado sus críticas en el funcionamiento de Espai Salut y ha asegurado que la nueva aplicación presenta importantes deficiencias para los usuarios. Fernández ha denunciado que el sistema dificulta consultar citas ya programadas, modificarlas o cancelarlas, y ha asegurado que los problemas son especialmente graves en el caso de los menores, que carecen de DNI o certificado digital propio para acceder a determinados trámites. "Gestionar es escuchar", ha señalado la diputada, quien ha instado a la consellera a atender las quejas trasladadas por pacientes, profesionales sanitarios y trabajadores de los servicios telefónicos de atención.

Las críticas han sido compartidas por la diputada socialista Pilar Costa, quien ha calificado la Conselleria de Salud como un "polvorín" por la acumulación de conflictos abiertos. Costa ha enumerado los problemas surgidos en los servicios de ambulancias, las controversias en la gerencia de Son Espases, las incidencias relacionadas con la aplicación Espai Salut y la situación del Hospital de Formentera, que, según ha denunciado, continúa funcionando "a medio gas".

La diputada ha asegurado que los socialistas seguirán defendiendo a los profesionales sanitarios y ha acusado a la consellera de estar perjudicando tanto a trabajadores como a pacientes por su gestión. "Continuaremos defendiendo siempre a los profesionales y por eso estamos siendo muy contundentes con su falta de gestión en la sanidad pública. Ya está bien de tomar el pelo a los pacientes, señora consellera", ha concluido Costa dirigiéndose a la consellera García.