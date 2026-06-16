Norwegian compra NLTG, mucho más que un turoperador: el negocio que el nuevo gigante nórdico tiene en Mallorca y el que se abre

La adquisición de Nordic Leisure Travel Group por parte de Norwegian no es solo una operación de alcance nórdico. También tiene una lectura directa en Mallorca, uno de los grandes destinos mediterráneos para los viajeros procedentes de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

La aerolínea ha alcanzado un acuerdo para comprar este operador especializado en viajes de ocio por unos 730 millones de euros. Nordic Leisure Travel Group es propietario de marcas como Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter y Sunclass Airlines, nombres muy reconocidos en los países nórdicos dentro del negocio vacacional. Con esta operación, Norwegian integrará bajo una misma estructura la aerolínea, Wideroe y un potente grupo de turoperación, hoteles y experiencias turísticas.

Para Mallorca, la clave está precisamente ahí: la compra une el avión con el paquete vacacional. Norwegian ya tiene una presencia importante en el aeropuerto de Palma, con conexiones directas con varias ciudades nórdicas durante la temporada turística. Nordic Leisure Travel Group, por su parte, trabaja el viaje organizado y el producto de sol y playa hacia destinos como Mallorca y Canarias.

Un mercado menor en volumen, pero muy valorado

El turismo nórdico no alcanza en Mallorca las cifras del mercado alemán o británico, los dos grandes emisores históricos de la isla. Sin embargo, sí tiene un peso relevante por su perfil de gasto, su fidelidad y su interés por determinados productos turísticos, especialmente el turismo familiar, el alojamiento vacacional organizado y los hoteles orientados a estancias de descanso.

Zonas como el norte de Mallorca, la Playa de Palma o determinados establecimientos especializados llevan años recibiendo visitantes procedentes de Escandinavia. La isla forma parte del imaginario vacacional de estos mercados, que buscan sol, playa, seguridad, conectividad directa y servicios adaptados a familias y parejas. Marcas del grupo ahora adquirido por Norwegian son propietarias de establecimientos como Sunwing Alcudia Beach, Sunprime Waterfront de Can Pastilla y Sunprime Pollensa Bay.

La integración de Norwegian y Nordic Leisure Travel Group reforzará el flujo turístico nórdico. El nuevo grupo resultante tendrá cerca de 160 aeronaves y alrededor de 30 millones de clientes anuales, según la compañía. Eso le permitirá combinar la capacidad aérea de Norwegian con la venta de paquetes turísticos, hoteles y experiencias en destino.

Del vuelo directo al control de toda la cadena

La operación coloca a Norwegian más cerca del modelo de los grandes grupos turísticos integrados. Es decir, compañías capaces de captar al cliente en origen, venderle el viaje, transportarlo, alojarlo y ofrecerle servicios complementarios durante sus vacaciones.

En la práctica, esto puede tener consecuencias para destinos como Mallorca. El grupo tendrá más capacidad para decidir dónde pone aviones, qué rutas refuerza, qué paquetes promociona y hacia qué hoteles o zonas dirige parte de la demanda.

Para la isla, esto puede suponer una oportunidad para consolidar el mercado nórdico, pero también confirma una tendencia de fondo: el turismo internacional está cada vez más condicionado por grandes operadores con capacidad para mover miles de viajeros de un destino a otro según precios, conectividad y disponibilidad hotelera.

Mallorca compite con Canarias, Grecia y otros destinos de sol

La operación llega en un contexto de fuerte competencia entre destinos vacacionales. Mallorca no compite solo con otras islas españolas, sino también con Grecia, Turquía, Chipre o Croacia por atraer al turista nórdico durante los meses de mayor demanda.

Norwegian ya cuenta con una base operativa estacional en Palma, recuperada en el verano de 2024 después de haberla mantenido abierta entre 2016 y 2019. La base funciona durante la temporada alta y refuerza la conectividad de Mallorca con los países nórdicos, uno de los mercados que la aerolínea busca consolidar con la compra de Nordic Leisure Travel Group.

En ese escenario, contar con una buena conectividad aérea es decisivo. Norwegian ya conecta Palma con ciudades nórdicas, tanto capitales como aeropuertos regionales. La compra de Nordic Leisure Travel Group añade ahora una herramienta más: la posibilidad de reforzar la venta organizada de vacaciones hacia aquellos destinos donde el grupo tenga producto consolidado.

Mallorca parte con ventaja porque es una marca conocida, tiene una planta hotelera amplia y una larga experiencia en turismo familiar y de sol y playa. Pero la isla también se mueve en un mercado muy competitivo, donde las decisiones de los grandes grupos pueden influir en la llegada de visitantes, la duración de las estancias y la ocupación de determinados establecimientos.

Sin cambios inmediatos para los viajeros

A corto plazo, la adquisición no implica necesariamente cambios inmediatos para los viajeros que ya tengan reservas ni para las rutas previstas. La operación deberá completar los trámites habituales y está sujeta al calendario previsto por las compañías.

Sin embargo, a medio plazo sí puede tener efectos en la programación de vuelos, la comercialización de paquetes y la estrategia de Norwegian en destinos turísticos como Mallorca. La compañía pasará a tener una posición más fuerte en el mercado vacacional nórdico y una mayor capacidad para competir con otros grandes grupos europeos.

La compra de Nordic Leisure Travel Group por parte de Norwegian es, por tanto, una operación empresarial internacional con derivadas locales. Para Mallorca, significa que uno de los actores que ya conecta la isla con el norte de Europa gana músculo en el negocio turístico completo: desde el avión hasta el hotel.