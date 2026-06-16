Norwegian adquiere Nordic Leisure Travel Group por 730 millones de euros

Norwegian ha alcanzado un acuerdo para adquirir Nordic Leisure Travel Group (NLTG), operador especializado en viajes de ocio y propietario de marcas como Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter y Sunclass Airlines, en una operación valorada en aproximadamente 7.940 millones de coronas suecas (730 millones de euros).

La operación se ha realizado mediante un pago de unos 3.500 millones de coronas suecas en efectivo (322 millones de euros) y la emisión de 300 millones de acciones de Norwegian, calculadas según el precio medio ponderado de los últimos cinco días.

Además, se contempla la entrega de hasta 30 millones de acciones adicionales en función de determinadas condiciones que se definirán en el cuarto trimestre de 2026.

El componente en efectivo se financiará a través de caja, emisión de deuda y otras fuentes de financiación aún por determinar antes del cierre.

Tras la operación, los actuales propietarios de NLTG -Strawberry, Altor y TDR- se convertirán en accionistas relevantes del grupo resultante, con participaciones estimadas del 8,9%, 8,9% y 4,4%, respectivamente, y contarán con representación en el consejo de administración, además de asumir un periodo de bloqueo de 180 días sobre sus acciones.

La transacción integrará bajo una misma estructura a Norwegian, Wideroe y NLTG, dando lugar a un grupo turístico nórdico con actividad en los segmentos de viajes de negocio y ocio, cerca de 160 aeronaves y alrededor de 30 millones de clientes anuales.

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Según la compañía, la operación permitirá combinar la red aérea de Norwegian y Wideroe, que actualmente transportan 27 millones de pasajeros, con la actividad de turoperación, hoteles y experiencias vacacionales de NLTG.