Masivo seguimiento en Mallorca a la huelga y a la protesta de las escoletas de 0 a 3 años

El colectivo de trabajadoras del ciclo educativo de 0 a 3 años ha secundado de una forma mayoritaria la huelga que se ha desarrollado durante la jornada de hoy, así como la gran protesta que se ha convocado esta tarde y ha discurrido desde la plaza de Cort a la plaza de España. A la protesta han acudido alrededor de unas 300 personas, que han protagonizado una sentada en la plaza de Cort.

La protesta ha sido convocada por la Xarxa de 0 a 3 años, que representa a la mayoría de escoletas de todas las islas. Fuentes de este colectivo han señalado que el 70% de los centros de Mallorca han secundado el paro. En Menorca el porcentaje ha alcanzado el 90%, mientras que en Ibiza ha sido del 60%. La Xarxa está compuesta por las educadoras de más de 150 centros de atención a los niños más pequeños y están representados por los sindicatos CC OO, UGT y Stei.

Las portavoces critican la postura de la patronal, que inicialmente solo quiere sentarse con los sindicados que forman parte de la mesa negociadora de la educación concertada. Se trata de los sindicatos CSIF y USO, que sí han alcanzado un principio de acuerdo para este colectivo tan especial, pero la mayoría de educadoras de Baleares no se sienten representadas en esta negociación.

Las trabajadoras han realizado esta tarde una sentada en la plaza de Cort / B.RAMON

La Xarxa solo quiere que en la mesa de negociación únicamente estén presentes los tres sindicatos que les están apoyando y no quieren a otras asociaciones sindicales, porque consideran que están planteando a la patronal algunas cuestiones que, o bien fueron rechazadas en la asamblea de trabajadoras, o ni siquiera han sido presentadas a las trabajadoras para que las valoren.

Este colectivo mayoritario de este sector educativo lleva meses manteniendo una protesta laboral y el objetivo principal que se persigue es la negociación y aprobación de un convenio autonómico que recoja las mejoras a favor de estas trabajadoras. La portavoz Noelia Jiménez ha señalado esta tarde que el colectivo que defiende no se siente representado en la mesa de negociación con la patronal. “Ni USO, ni CSIF nos representan. A nosotros nos representan nuestros tres sindicatos”.

Pepa Ramis, del sindicato CC OO, criticó que el Govern haya señalado que el convenio autonómico que recoja las condiciones laborales de esta etapa educativa no es legal. La representante sindical señaló que muchos sectores sí tienen dicho convenio autonómico, por lo que no entendía que a las educadoras se les denegaba dicho derecho. Ramis ha indicado que las actuales normas que rigen los derechos de estas trabajadoras han quedado obsoletas y consideran que se tienen que negociar y aprobar otras condiciones laborales. Recordó que el ciclo educativo de 0-3 años sigue siendo la etapa educativa menos reconocida, pese a que se trata de una labor esencial en el desarrollo cognitivo, motor y social de los niños. Es decir, se considera una educación clave para el futuro de nuestra sociedad.

Las educadoras han realizado una manifestación por el centro de la ciudad / B.RAMON

El colectivo asegura que su principal objetivo es crear una mesa de negociación para redactar el primer convenio autonómico. También exigen que se pague un complemento autonómico para todas las categorías laborales, es decir, docentes y otras trabajadoras. Este plus lo cobran las escoletas externalizadas.

También reivindican una mejora salarial, ya que los actuales sueldos se sitúan en las 1.245 euros.

Otra de las demandas es que se apruebe un calendario laboral educativo igual que el resto de etapas educativas y que se impulse una bajada de los ratios de alumnos. En estos momentos hay siete niños en la etapa de 0-1 años, doce en la de 1-2 años y 18 en la de 2-3 años.

Otra de las exigencias que se plantea a la patronal es un reconocimiento de las horas lectivas y no lectivas durante la jornada laboral. Y, por último, que se apruebe un calendario para revisar el decreto de mínimos de la conselleria de Educació.

El jueves está previsto que la presidenta Marga Prohens mantenga una reunión con los representantes de la Xarxa, que consideran que es una oportunidad para trasladarle sus reivindicaciones laborales a favor del colectivo.