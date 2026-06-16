Invasión de serpientes en Mallorca: guía para identificar las autóctonas de las invasoras

No todas las serpientes que aparecen en Mallorca son invasoras. Y no todas deben tratarse igual. En plena expansión de la serp de ferradura (serpiente de herradura) en diferentes puntos de la isla, la confusión se ha disparado entre vecinos, excursionistas y propietarios de fincas: ¿qué hay que hacer si se encuentra una serpiente? ¿Cómo saber si es una especie autóctona o una introducida? ¿Son peligrosas para las personas?

La respuesta corta es clara: en Mallorca hay serpientes propias de la isla y serpientes introducidas, y el principal problema de estas últimas no es tanto el riesgo para los humanos como su impacto sobre la fauna autóctona, especialmente en un territorio insular, mucho más vulnerable a la llegada de especies de fuera.

Las serpientes autóctonas de Mallorca

Mallorca cuenta con dos especies consideradas autóctonas o propias:

Serp de garriga o culebra de cogulla

Es una serpiente pequeña, discreta y de hábitos ocultos. Suele pasar desapercibida y forma parte de la fauna propia de Mallorca y Menorca. Es una especie protegida, por lo que si se captura accidentalmente debe liberarse en el mismo lugar.

Serp de Garriga / DM

Serp d’aigua o culebra viperina

Está vinculada a zonas húmedas, torrentes, charcas y puntos de agua. Su aspecto puede recordar al de una víbora, pero no lo es. Es una especie autóctona en Mallorca y Menorca y no debe confundirse con las serpientes introducidas.

Serp d'Aigua / DM

Las serpientes invasoras o introducidas en Mallorca

Las especies que más preocupan en Mallorca por su carácter introducido o potencialmente invasor son tres:

Serp de ferradura o culebra de herradura

Es la especie que más alarma ha generado en los últimos años. Su nombre viene del dibujo en forma de herradura que suele presentar en la cabeza. Puede alcanzar un tamaño considerable y se ha convertido en una de las serpientes introducidas más frecuentes en zonas del Pla, el Llevant y el sur de Mallorca. En Ibiza y Formentera suponen un auténtico problema ya que han diezmado hasta casi la extinción las lagartijas autóctonas.

Serpiente de herradura / GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Serp blanca o culebra de escalera

También es una especie de origen continental. Los ejemplares jóvenes suelen presentar un dibujo parecido a una escalera en el dorso, de ahí su nombre en castellano. En Mallorca se considera introducida, aunque en otras islas su estatus puede variar.

Serpiente blanca / DM

Serp verda o culebra bastarda

Es una serpiente grande, que puede acercarse a los dos metros. También procede de la península Ibérica y forma parte de las especies introducidas detectadas en Mallorca.

Serpiente verde / DM

¿Son peligrosas para las personas?

La presencia de serpientes genera inquietud, pero las especies introducidas citadas por el Govern no se consideran peligrosas para las personas. Eso no significa que deban manipularse sin precaución. Como cualquier animal silvestre, pueden morder si se sienten acorraladas o si se intentan coger con las manos.

El problema principal está en la biodiversidad. En islas como Mallorca, la llegada de depredadores de fuera puede tener efectos graves sobre especies autóctonas, especialmente en islotes y espacios sensibles. El Govern ha advertido de este riesgo, por ejemplo, en sa Dragonera, donde la detección de una serp de ferradura activó una campaña preventiva de prospección y trampeo para proteger la lagartija balear y aves marinas amenazadas.

Qué hacer si encuentras una serpiente invasora en Mallorca

La pauta más importante es mantener la calma y no manipularla si no se sabe identificar con seguridad.

Si se localiza una serpiente que podría ser introducida, se recomienda:

Hacer una fotografía o vídeo desde una distancia prudente, si es posible y sin ponerse en riesgo.

Anotar el lugar exacto del avistamiento.

Contactar con el Ajuntament del municipio o con el COFIB para recibir indicaciones.

Notificar el hallazgo a través de la web o la app gratuita de Línea Verde COFIB.

No trasladar trampas ni jaulas con capturas.

No liberar una serpiente introducida en otro punto.

No matar ni manipular ejemplares si existe duda sobre la especie, ya que algunas serpientes presentes en Mallorca están protegidas.

El Govern recuerda que la participación ciudadana es clave para detectar y controlar estas especies, pero siempre con prudencia. Las trampas de control pueden ser efectivas en zonas con alta densidad, aunque deben utilizarse siguiendo las indicaciones técnicas y con asesoramiento.

Teléfonos y vías de aviso COFIB: 653 574 145

Servei de Protecció d’Espècies del Govern: 971 784 956

Correo del Servei de Protecció d’Espècies: especies@dgcapea.caib.es

Correo del COFIB: crcofib@gmail.com

Ayuntamiento correspondiente

112 o Policía Local del municipio, si la situación lo requiere

Línea Verde COFIB para notificar avistamientos o incidencias

Por qué están aumentando las serpientes en Mallorca

Una de las vías de entrada señaladas por el Govern es la importación de árboles ornamentales, como olivos, algarrobos o encinas de gran tamaño. Las serpientes pueden viajar escondidas entre las raíces, en estado de letargo durante el invierno, y activarse con la llegada de la primavera.

El problema se agrava cuando la importación es masiva o cuando los árboles se acumulan en viveros o fincas, lo que facilita que los ejemplares se adapten y lleguen a reproducirse.

Peter Horrach

Guía básica para no equivocarse

La idea clave es sencilla: no todas las serpientes de Mallorca son malas noticias. Algunas forman parte de la fauna propia de la isla y deben ser respetadas. Otras, en cambio, son especies introducidas que pueden provocar daños importantes si se expanden sin control.

Ante cualquier duda, lo mejor es no tocar, fotografiar si se puede, avisar y dejar que los técnicos indiquen cómo actuar.

Cómo distinguirlas de forma rápida Hay algunas pistas que pueden ayudar: La ' serp de garriga' suele ser más pequeña y discreta. Es autóctona y protegida.

suele ser más pequeña y discreta. Es autóctona y protegida. La ' serp d’aigua' se asocia a zonas húmedas y puede adoptar posturas defensivas que recuerdan a una víbora, aunque no lo sea.

se asocia a zonas húmedas y puede adoptar posturas defensivas que recuerdan a una víbora, aunque no lo sea. La ' serp de ferradura' suele tener marcas oscuras muy visibles y el característico dibujo en la cabeza.

suele tener marcas oscuras muy visibles y el característico dibujo en la cabeza. La ' serp blanca' puede mostrar un dibujo dorsal en forma de escalera, sobre todo cuando es joven.

puede mostrar un dibujo dorsal en forma de escalera, sobre todo cuando es joven. La 'serp verda' destaca por su tamaño y cuerpo alargado. Aun así, la identificación no siempre es sencilla, especialmente en ejemplares jóvenes o vistos de lejos. Por eso, ante la duda, lo recomendable es no tocarla y pedir asesoramiento.