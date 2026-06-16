Las educadoras de las 'escoletes' arrancan una nueva jornada de huelga con una protesta frente al Parlament

Alrededor de un centenar de trabajadoras de las 'escoletes', convocadas por los sindicatos CC OO, UGT y STEI, han arrancado este martes una nueva jornada de huelga con una protesta frente al Parlament.

Son varias las concentraciones que en las últimas semanas han realizado ya a las puertas de la Cámara autonómica, que en el pleno de este martes volverá a debatir sobre el conflicto laboral desatado en el sector 0-3.

Cerca de un centenar de personas, ataviadas con sus ya habituales camisetas amarillas, se han congregado esta mañana frente a la sede del Parlament para dar arranque a una nueva jornada de huelga que proseguirá esta tarde con una manifestación por las calles de Palma.

Sobre las 09.30 horas han comenzado a entrar en la Cámara autonómica, donde se han instalado una pantalla y decenas de sillas para que puedan seguir el plenario.

Las protestas llegan un día después de que las patronales Escola Catòlica de Balears, Ceceib y Feipimeb y los sindicatos USO y FSIE -mayoritarios en la concertada- lograran un principio de entendimiento para la equiparación salarial de los empleados del sector a través de un acuerdo autonómico.

Lo hicieron en una reunión de la que CC OO, UGT y STEI se levantaron al entender que las condiciones del sector de las 'escoletes' debía tratarse en otras mesas de diálogo. Su propuesta, que llevan defendiendo casi un año, es que estas mejoras se articulen a través de un convenio colectivo autonómico para las trabajadoras de los centros infantiles concertados no integrados.

La Xarxa 0-3, que representa a las educadoras en huelga, ha señalado esta mañana en un comunicado que el principal obstáculo para avanzar en una solución no es su falta de voluntad sino la "negativa reiterada" por parte de las patronales a abrir un espacio de negociación propio para el sector.

En cambio, han señalado los sindicatos, las empresas insisten en que cualquier negociación debe llevarse a cabo en una mesa que, a su parecer, "no representa la realidad del conjunto del sector 0-3", porque USO y FSIE "no tienen la representatividad necesaria para negociar las condiciones del sector".

La Xarxa 0-3 también ha rechazado "cualquier discurso que presente a las trabajadoras" de las 'escoletes' como "instrumentos de negociación o que insinúe que las movilizaciones son impuestas".

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"Las educadoras no somos monedas de cambio ni nadie nos arrastra a una huelga. Las movilizaciones son el resultado de años de invisibilidad, de precariedad y de falta de respuestas por parte de las patronales y de las diferentes administraciones", ha sostenido.