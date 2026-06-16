Eclipse solar en Mallorca: Prohens prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de "máxima presión turística"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este lunes en el Parlament que el Ejecutivo autonómico trabaja desde hace casi un año en la preparación del eclipse solar total que será visible desde Mallorca el próximo 12 de agosto, una jornada que coincide además con uno de los momentos de mayor afluencia turística del verano.

"El eclipse solar no es culpa del PP ni de las derechas, faltaría más", ha ironizado Prohens al ser preguntada por las medidas previstas ante un acontecimiento que se espera que atraiga a miles de personas a distintos puntos de la isla para observar el fenómeno astronómico.

La presidenta ha recordado que el 12 de agosto es ya de por sí "un día de máxima presión turística" sobre las Islas y ha defendido que el Govern ha trabajado de forma anticipada para minimizar los riesgos asociados a la concentración masiva de visitantes. Según ha explicado, la comisión de coordinación encargada de preparar el dispositivo se constituyó hace prácticamente un año y en ella participan todas las administraciones implicadas, además de mantener una coordinación permanente con el Gobierno central.

Prohens ha llegado a afirmar que el Ejecutivo autonómico se ha adelantado incluso a algunas decisiones adoptadas posteriormente por el Estado. Entre las prioridades del Govern figuran la protección de los residentes, la preservación de los espacios naturales y la seguridad en la movilidad. La presidenta ha advertido de que la coincidencia del eclipse con el mes de agosto supone también un riesgo añadido por la elevada probabilidad de incendios forestales. "Tenemos un peligro de incendio evidente", ha recalcado.

En este contexto, el Govern estudia limitar el acceso a determinadas zonas de la Serra de Tramuntana para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad. Prohens ha explicado que ya se han trasladado propuestas a los técnicos, que serán quienes determinen finalmente qué restricciones pueden aplicarse y en qué lugares. "Hemos hecho nuestras recomendaciones políticas y los técnicos nos dirán de qué manera se pueden restringir o reducir los accesos a la Serra de Tramuntana", ha indicado.

La presidenta ha defendido además que el Govern ya ha impulsado iniciativas para distribuir a los espectadores por distintos puntos de observación y evitar la concentración en las zonas más saturadas. Entre ellas ha citado una prueba piloto destinada a informar a la población sobre los lugares desde los que podrá contemplarse el eclipse sin generar problemas de tráfico o de capacidad.

Prohens ha aprovechado también para marcar distancias con el Gobierno central y con el PSOE. A su juicio, existe una "diferencia muy clara" entre la actuación del Govern y la del Ejecutivo socialista. "Nosotros nos estamos preparando, pondremos restricciones, habilitaremos espacios para científicos y hemos hecho una prueba piloto para que la gente sepa desde dónde puede verlo para no colapsar los espacios más saturados", ha afirmado.

Frente a ello, ha criticado que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, promoviera durante la feria turística de FITUR el denominado "turismo de eclipse", una estrategia que, según ha dado a entender, podría incrementar todavía más la presión sobre el territorio durante esa jornada. La presidenta ha insistido en que todas las decisiones que adopte el Govern estarán guiadas por criterios de seguridad. "La seguridad siempre va por delante de todo", ha concluido.