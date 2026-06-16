Eclipse solar en Mallorca: Més pide cerrar la Serra de Tramuntana 24 horas antes para evitar el colapso

Més per Mallorca ha reclamado este martes al Govern que cierre los accesos a la Serra de Tramuntana durante las 24 horas previas al eclipse solar total del próximo 12 de agosto para evitar el colapso de las carreteras y garantizar la seguridad de residentes y visitantes. La propuesta ha sido planteada en el pleno del Parlament por el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, quien ha pedido a la presidenta, Marga Prohens, que lidere un dispositivo especial que limite el acceso a la Serra únicamente a residentes y personas que puedan acreditar una reserva de alojamiento en la zona.

Apesteguia ha advertido de que el eclipse provocará desplazamientos masivos, "de centenares de miles de personas", a las zonas con mayor visibilidad y en un momento muy concentrado en el tiempo hacia los puntos con mejor visibilidad de Mallorca en un espacio de tiempo muy reducido, recordando que la fase más espectacular del fenómeno apenas durará unos minutos.

El portavoz de Més ha mostrado su preocupación por el hecho de que la observación del eclipse se esté promocionando especialmente desde la Serra de Tramuntana, un espacio natural protegido que, según ha recordado, dispone de nueve accesos a través de carreteras estrechas y sinuosas que podrían quedar fácilmente bloqueadas por una afluencia extraordinaria de vehículos.

A su juicio, el riesgo no se limita a los problemas de tráfico. Apesteguia ha alertado de que una situación de colapso podría dejar aislados a los residentes y dificultar, o incluso impedir, la actuación de los servicios de emergencia en caso de accidente, incendio forestal o cualquier otra incidencia.

"Mallorca puede encontrarse con residentes encerrados, pero sobre todo con dificultades e incluso imposibilidad de llegar o salir en casos de emergencia", ha advertido. El dirigente ecosoberanista ha recordado además que distintos operadores turísticos calculan que las reservas para las fechas próximas al eclipse han aumentado un 19%, una circunstancia que podría elevar la presión humana hasta los 1,6 millones de personas en Mallorca y los 2,2 millones en el conjunto de Baleares, según los datos registrados el verano pasado.

Por ello, ha considerado insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora por la comisión interadministrativa creada para coordinar la gestión del eclipse. "Más allá de recomendaciones sobre salud visual e intentar que la gente se reparta por el mayor número de lugares posibles, no se ha tomado ninguna medida a la altura del reto", ha criticado.

Aunque ha reconocido que la organización del dispositivo implica a varias administraciones, Apesteguia ha reclamado a Prohens que asuma el liderazgo político de una medida que considera imprescindible para evitar que el eclipse se convierta en un problema de seguridad y movilidad en uno de los espacios naturales más sensibles de Mallorca. Según ha defendido, la restricción temporal de accesos permitiría compatibilizar la observación del fenómeno astronómico con la protección de la Serra de Tramuntana y de las personas que viven o se desplazan por ella.