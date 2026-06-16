Conflictos laborales en Baleares: salud, enseñanza, educación y metalurgia

Baleares arranca una semana caliente, marcada por varios conflictos laborales abiertos en sectores como la sanidad, la educación y la industria del metal. Aunque algunas negociaciones han permitido un primer acercamiento entre las partes, otros conflictos siguen sin resolverse y los trabajadores ya plantean nuevas movilizaciones y jornadas de huelga para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Uno de los avances se ha producido en el conflicto de los trabajadores de Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (GSAIB), cuyo comité de huelga y empresa alcanzaron este lunes varios acuerdos durante la mediación celebrada en el TAMIB. El pacto ha permitido desconvocar las dos primeras jornadas de paros parciales después de acordar el pago de dietas pendientes al personal con turnos de 12 horas, además de la regularización de otros conceptos salariales como trienios y atrasos en las nóminas. Sin embargo, las negociaciones continúan abiertas y se mantienen las concentraciones previstas y la huelga indefinida convocada para el 29 de junio si no se alcanzan nuevos acuerdos.

El sector de las escoletas infantiles de 0 a 3 años también mantiene la presión. De hecho, la Federación CCOO Ensenyament ha convocado una manifestación en la plaza de Cort de Palma para protestar por el bloqueo en la negociación del convenio autonómico y reclamar una revisión del Decreto de Mínimos. Las trabajadoras del sector denuncian la falta de avances y exigen mejoras en sus condiciones laborales.

Este lunes vuelve a reunirse la mesa negociadora de la educación infantil concertada de 0 a 3 años con el objetivo de seguir avanzando en un acuerdo para mejorar los salarios y las condiciones laborales del sector. La negociación afecta a más de 130 centros educativos concertados y a centenares de profesionales, que llevan años reclamando una equiparación salarial con el resto de la enseñanza concertada.

Por otro lado, los auxiliares técnicos educativos consideran insuficiente la respuesta recibida por parte de la Conselleria de Educación tras la reunión mantenida la pasada semana con el conseller Antoni Vera. Aunque valoran la disposición al diálogo, aseguran que no existen compromisos concretos ni un calendario de actuaciones, por lo que mantendrán las movilizaciones y ya preparan una nueva concentración prevista para principios de septiembre.

Finalmente, la negociación del convenio del metal de Baleares también se encuentra en uno de sus momentos más tensos tras siete meses de reuniones sin un acuerdo entre sindicatos y patronal. Los representantes de los trabajadores acusan a FEBAME de bloquear la negociación al rechazar la mayoría de las propuestas relacionadas con subidas salariales y mejoras sociales. Ante esta situación, los sindicatos no descartan convocar movilizaciones y jornadas de huelga a partir del próximo mes de julio, una medida que podría afectar a cerca de 39.000 trabajadores de las islas.