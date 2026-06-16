Conflicto laboral en Cruz Roja Baleares: "No puede existir solidaridad hacia afuera y precariedad hacia dentro"

Más de medio centenar de trabajadores de la Cruz Roja Baleares se han reunido esta mañana en protesta frente a la puerta de la sede de la entidad en Palma solicitando deshacer el bloqueo de la negociación de renovación del convenio propio.

Bajo cánticos como: "Cruz Roja no negocia", "hay que cuidar a los que cuidamos" y "no llegamos a fin de mes", los manifestantes han alzado la voz para demostrar su indignación ante la postura negativa tomada por el mayor movimiento humanitario del mundo -en palabras de la propia organización- sobre llegar a un mejor acuerdo económico.

Según ha explicado Borja Beltrán, trabajador social de Cruz Roja: "Pedimos un salario y unas condiciones dignas para las personas que trabajan en Cruz Roja. En la sociedad actual y en el contexto de Baleares, no es viable vivir con los sueldos que tenemos. Reivindicamos que la empresa se siente a negociar. Desde un principio, la empresa nos trasladó que su intención era adherirse al Convenio de Acción e Intervención Social".

El acuerdo al que la organización busca unirse, en palabras de Beltrán: "No mejora las condiciones económicas actuales". Debido a este hecho y la contrariedad de Cruz Roja a llegar a un acuerdo económico, la plantilla se ha movilizado con el objetivo de hacer rectificar al organismo.

En la concentración, dos portavoces han leído un manifiesto frente a los asistentes en el cuál justifican que siendo orgullosamente una parte esencial del servicio de Cruz Roja Baleares, no pueden permitirse que se vean negados sus derechos y condiciones laborales. "No es razonable que una plantilla que trabaja en una de las comunidades con el coste de vida más elevado del Estado siga dependiendo de un convenio que no garantiza salarios suficientes y condiciones adaptadas a la realidad. No pedimos privilegios, pedimos dignidad", fue el mensaje principal vitoreado por los allí presentes.

"Negarse a negociar no es una muestra de fortaleza. Es una falta de respeto hacia quiénes hacen el trabajo diario de la organización. No puede existir solidaridad hacia afuera y precariedad hacia dentro. Seguimos apostando por el diálogo porque creemos que es el camino para resolver los conflictos. Sin embargo, queremos dejar claro que si continúa el inmovilismo el Comité de Empresa impulsará todas las medidas legítimas de movilización y reivindicación sindical que sean necesarias para defender los derechos de la plantilla. No buscamos el enfrentamiento, buscamos soluciones", fue el alegato que puso fin a la convocatoria.

Durante los próximos días, las reivindicaciones continuarán frente al edificio como parte del derecho a protestar por sus ideales.