Biel Mesquida, Lucía Muñoz y Jaume Sastre arropan a Balti Picornell por la querella de Jorge Campos por llamarle “puto nazi”

El escritor Biel Mesquida, recientemente galardonado con el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes; el conocido activista Jaume Sastre, presidente de la Assemblea Sobiranista de Mallorca; y las políticas Lucía Muñoz (Podemos) y Neus Truyol (Més per Palma), junto a una veintena de personas, han arropado este mediodía al expresidente del Parlament balear, Balti Picornell (Podemos), que estaba citado a declarar ante el juez por la querella por presuntas injurias al diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, por haberle llamado “puto nazi” en redes sociales.

“Estoy aquí por un tuit que para mí es libertad de expresión”, ha destacado a las puertas de los juzgados de Vía Alemania Picornell, quien se ha acogido a su derecho a no declarar a la espera de que la Audiencia de Palma resuelva su recurso.

Su abogado defensor, Josep Rosell, ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial para que inadmita la querella de Jorge Campos. La defensa recalca que los hechos no constituyen ningún delito y se enmarcan dentro de la libertad de expresión. Según el recurso, se quiere llevar al Código Penal una expresión insertada en la crítica política contra un cargo público.

“Venimos aquí porque somos valientes y para que esto no le pase a ningún compañero nuestro”, ha subrayado el expresidente de la Cámara balear, apoyado por más de una veintena de personas, que se han concentrado tras una bandera estelada junto a la puerta principal del edificio de los juzgados de Palma.

Balti Picornell, a las puertas de los juzgados de Palma, este mediodía junto a una estelada. / B.RAMON / DMA

“Estamos pendientes de un tuit que la propia red X no ha borrado. Por tanto, no es delito. Los hechos no son delito”, ha reiterado el letrado Josep Rosell, de la plataforma Acció Cassandra, en referencia a una fotografía publicada en Internet en la que aparece Balti Picornell junto a un grafiti en el que se lee ‘J. Campos puto nazi’. El expresidente del Parlament en su anterior comparecencia de hace unos días negó haber pintado ese grafiti ante los medios de comunicación. “Mi fotografía es de 2024, es una fotografía que me hice en tono humorístico estando de acuerdo o no con lo que ponía en ese grafiti”, aclaró.

Su abogado defensor este mediodía ha detallado: “Hoy no va a declarar el señor Picornell porque vamos a esperar a que resuelva la Audiencia, ya que él ha ejercido su derecho a la libertad de expresión”.

Una del mediodía

Como ocurrió el jueves de la semana pasada, la comparecencia del expresidente del Parlament ante el magistrado de Palma Antoni Rotger ha sido fugaz. Balti Picornell ha entrado en la sala de los juzgados sobre la una del mediodía y un par de minutos más tarde ha salido de allí. Se ha negado a prestar declaración ante el juez hasta que la Audiencia de Palma no se pronuncie sobre el recurso de apelación que ha interpuesto.

A su salida de la sede de Vía Alemania, ha atendido a las personas que se han concentrado en la calle para apoyarle y que le han aplaudido.

La defensa ha recurrido el auto de 13 de marzo de 2026 que acordó incoar diligencias previas contra Picornell a raíz de la querella de Jorge Campos (Vox) por un presunto delito de injurias. El recurso pide a la Audiencia Provincial que inadmita la querella al considerar que no cuenta con una mínima consistencia jurídico penal. Según su versión, la denuncia recoge expresiones valorativas y de crítica política dirigidas contra una persona con proyección pública en un contexto de confrontación ideológica y debate público.

El recurso de apelación invoca el artículo 20 de la Constitución, sobre el derecho a la libertad de expresión, y advierte que admitir a trámite una querella de esta naturaleza sin una ponderación rigurosa entre honor y libertad de expresión produce un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática.