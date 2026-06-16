8.000 trabajadores del 'rent a car' en Baleares aumentarán su salario del 14%
UGT desbloquea el convenio del sector de alquiler de vehículos sin conductor y logra una subida salarial del 14% más cláusula de revisión para el colectivo
Alrededor de 8.000 trabajadores del sector de los vehículos de alquiler de Baleares están de enhorabuena. UGT y el Sindicato de Libre Transporte (SLT) han llegado a un acuerdo en la negociación del convenio laboral, consiguiendo desbloquear la situación y alcanzar mejoras salariales, actualización de derechos y nuevos mecanismos de protección.
El nuevo convenio recoge una subida salarial del 14% en cuatro años, distribuida de la siguiente manera: 4,5% en 2026, 3,5% en 2027, 3% en 2028 y 3% en 2029. Además, se incorpora una cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional, reforzando la protección del poder adquisitivo de las plantillas ante la evolución del coste de la vida.
Entre las principales mejoras del convenio se encuentran la subida de los seguros por enfermedad y accidente en más de 2.000 euros, por primera vez en un convenio del sector privado se reconoce el plus de insularidad, la actualización y mejora de los permisos retribuidos y la revisión de protocolos vinculados a materias como el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el colectivo LGTBI, la desconexión digital y la actuación frente a situaciones derivadas de catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos.
Este acuerdo que inicialmente estaba abocado a la prórroga del convenio anterior durante un año es similar al que firmó UGT junto a AFEDECO, PIMECO, ASCOME y PIMEEF y los sindicatos CCOO y USO el pasado mes de mayo y que se aplicó al sector del comercio balear.
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