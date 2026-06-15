Chalés de Mallorca se cotizan a más de 2.000 euros por noche en las webs

Aunque desde las inmobiliarias de alta gama de Mallorca se subraya que las viviendas más exclusivas y caras de la isla dedicadas al alquiler vacacional se comercializan al margen de las páginas web accesibles para todo tipo de público, las ofertas que algunas de ellas incorporan presentan precios que superan ampliamente los 2.000 euros por noche y que incluso llegan a alcanzar los 10.000.

El caso más notable de Baleares hay que buscarlo en las ofertas ibicencas, y en concreto en el alquiler por 175.000 euros semanales de la isla de Tagomago y de su villa (cinco habitaciones con cinco baños) en temporada alta. En Mallorca se puede citar el caso de la Casa de los Leones, en Alcúdia, con 10 habitaciones y otros tantos baños, por la que se reclaman en temporada alta 7.500 euros por noche.

Los 10.000 euros por noche

Incluso por encima de ese valor aparece una villa con acceso directo al mar situada en el Port d’Andratx (seis dormitorios y ocho baños), y en la que el desembolso para pernoctar en verano supera los 10.000 euros.

El Port d'Andratx presenta elevados alquileres vacacionales / M. Mielniezuk

Más ‘asequible’ es una residencia de Camp de Mar (siete dormitorios y ocho baños) para «viajeros exigentes» por la que se reclaman 5.000 euros por noche.

La finca de Son Doblons (ocho dormitorios, nueve baños y la inevitable piscina) en Santa Margalida, se cotiza a unos 4.200 euros por noche en julio y agosto, importe que durante algunos días de agosto se alcanza también a la hora de pernoctar en Can Melsion (seis dormitorios, siete baños), en Pollença.

Villa Rossegada (cuatro dormitorios, cinco baños), en Bendinat, alcanza un valor en los días punta estivales de 4.290 euros.

Por debajo de los 4.000

Can Guillem-Bet (seis dormitorios, seis baños), en Pollença, se cotiza a 3.500 euros por noche durante julio y agosto, mientras que en el caso de Can Jeroni (siete dormitorios, cuatro baños) de Alcúdia ese importe baja hasta los 2.500 euros.

En una de las propiedades de Son Vida (seis dormitorios, siete baños) se cobran 3.700 euros por noche en temporada alta , mientras que en otra de esa misma urbanización (seis dormitorios, nueve baños) se reclaman 3.195. En Cap Falcó (Calvià) se puede pernoctar en uno de sus inmuebles (cinco dormitorios, cuatro baños y la tradicional piscina) por 2.800 euros.