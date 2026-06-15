Serpientes en Baleares: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària en Ibiza

Una vez más, la aparición de serpientes sorprende a los vecinos de Ibiza. Esta vez no fue una, sino dos las culebras de grandes dimensiones avistadas entre las piedras de un pared en Santa Eulària, una imagen que se vuelve cada día más frecuente en la isla.

Según el relato de Iván, el joven argentino que grabó las imágenes, estas dos serpientes pasaron allí todo el sábado, realizando lo que por momentos parece ser un ritual de apareamiento.

El avistamiento vuelve a poner el foco en la expansión de las serpientes en Balrares, un problema ambiental que preocupa especialmente por sus efectos sobre la fauna autóctona, como por ejemplo la lagartija, que ya está en peligro. Aunque estos reptiles no suponen, en general, un riesgo directo para las personas, su proliferación sí representa una amenaza para el equilibrio ecológico de la isla.

Especies introducidas e impacto ecológico

Las poblaciones actuales están vinculadas a la introducción accidental de estos reptiles principalmente a través de la importación de olivos ornamentales procedentes de la península. Las serpientes habrían llegado ocultas entre las raíces o en los cepellones de estos árboles, una vía de entrada que permitió su asentamiento en un territorio donde no tienen depredadores naturales.

Esta circunstancia, unida a las condiciones favorables del entorno, han facilitado su expansión por prácticamente todo el territorio de Ibiza. Entre las especies invasoras detectadas en las Pitiusas destaca la culebra de herradura, una de las que más preocupación genera por su impacto sobre la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), especie endémica de Ibiza, Formentera y sus islotes.

Culebras en Mallorca

La presencia de culebras de herradura (Hemorrhois hippocrepis) en playas o incluso en el mar ya no es algo excepcional en Mallorca. Ya son tres los encuentros documentados en 2026 con estos reptiles, que pueden alcanzar hasta 1,75 metros de longitud.

A finales de abril, una de estas serpientes llegó incluso a subirse al kayak de un miembro de la federación balear de piragüismo. Un grupo de deportistas navegaba cerca de las islas Malgrats, frente a Santa Ponça, cuando el animal apareció de repente en el agua. Los presentes mantuvieron la calma y grabaron la escena.

Posteriormente, el 18 de mayo, otra culebra de herradura fue avistada y filmada en la Playa Palmira de Peguera. Según los testigos, el reptil salió del mar y se alejó rápidamente tierra adentro.

Hace apenas unas semanas, el 29 de mayo, una serpiente sembró cierta inquietud en la Playa de Palma, cuando apareció inesperadamente en el agua frente a los balnearios 9 y 10, poco antes de las 17.30 horas.

Un vídeo grabado por Felix Stadtlander muestra cómo la serpiente nada cerca de la orilla antes de salir del agua y desplazarse por la arena. Los bañistas reaccionan con cautela y se apartan de su camino. Según el autor de las imágenes, nadie resultó herido durante el incidente.