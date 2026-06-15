Semana de calor en Mallorca: cielos despejados, brisas y temperaturas al alza según la Aemet
El calor podría intensificarse durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
La semana empieza en Mallorca con ambiente estable, predominio del sol y temperaturas propias de mediados de junio, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la atención puesta en el tramo final de la semana: el calor será notable en buena parte de España y podría intensificarse durante el fin de semana y el inicio de la siguiente, todavía con incertidumbre en los pronósticos.
Según la previsión de la Aemet, este lunes en Mallorca se esperan intervalos nubosos, sobre todo de nubes medias y altas. La Aemet no descarta alguna tormenta seca o con precipitación débil, que podría ir acompañada de barro, antes de que el cielo tienda a quedar poco nuboso a partir de la tarde.
Las temperaturas máximas se moverán, de acuerdo con la información difundida por Aemet Baleares, entre los 27 y los 32 o 33 grados. Las nocturnas subirán ligeramente, mientras que las diurnas se mantendrán con pocos cambios o bajarán algo. El viento soplará flojo, con predominio del suroeste y brisas costeras.
Más sol y brumas matinales
El martes llegará con un escenario más despejado. La previsión para Mallorca habla de cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas y presencia de brumas matinales.
Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, en una jornada marcada de nuevo por el viento flojo de dirección variable y las brisas costeras, un patrón habitual en la isla durante los días de estabilidad.
Ligero ascenso térmico
El miércoles continuará el dominio del tiempo estable. La Aemet prevé en Mallorca cielo poco nuboso o despejado, sin cambios importantes en el estado del cielo.
En cuanto a las temperaturas, el organismo apunta a pocos cambios en Menorca y a un ligero ascenso en el resto de Baleares, por lo que Mallorca podría notar un pequeño repunte térmico. El viento será flojo del este y nordeste, acompañado de brisas costeras.
Viento del este
El jueves se mantendrá la misma línea: cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas quedarán, en general, con pocos cambios.
El viento soplará flojo a moderado del este y nordeste, también con brisas en zonas costeras. Será otra jornada de ambiente estable en la isla, mientras en la Península persistirán los contrastes entre zonas con tormentas y áreas con calor intenso.
El calor puede apretar más al final de la semana
La Aemet advierte de que durante el fin de semana el calor podría intensificarse, con temperaturas muy altas, aunque aún existe bastante incertidumbre al respecto.
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