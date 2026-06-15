La patronal Afedeco recomienda retrasar todavía más las rebajas de verano y esperar al 13 de julio

La patronal mayoritaria en el comercio tradicional de Mallorca (Afedeco) ha decidido corregir su postura inicial y recomendar a sus asociados que demoren todavía más el inicio de las rebajas de verano. Si en un primer momento envió una circular aconsejando el día 6 de julio, ahora ha remitido una nueva comunicación con la fecha del día 13 del próximo mes como jornada para empezar a aplicar los descuentos.

En esa circular, Afedeco reconoce que en un primer momento traslado la propuesta del próximo día 6, pero añade que "el proceso de diálogo con el sector ha continuado durante estas últimas semanas y, fruto de las reuniones mantenidas entre comerciantes y de las reflexiones compartidas por numerosos establecimientos, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de retrasar algunos días más el inicio de las rebajas, situándolo orientativamente en torno al próximo 13 de julio de 2026".

Motivos de la recomendación

A partir de ahí, se reiteran los argumentos que han llevado a esta organización empresarial a proponer a las pequeñas tiendas que no secunden la pretensión de las grandes firmas de iniciar la campaña de descuentos a finales de este mes como es que "las fechas que pueden resultar adecuadas para otros territorios no necesariamente responden a la realidad económica de nuestras islas. Baleares cuenta con una estructura comercial estrechamente vinculada al turismo y concentra durante los meses centrales del verano una parte muy importante de su actividad económica y de su capacidad de consumo".

La fecha de inicio de las rebajas vuelve a generar polémica en Mallorca / G. Bosch

Se añade que "en este contexto, numerosos comerciantes consideran que adelantar excesivamente las rebajas supone reducir innecesariamente el período de venta ordinaria precisamente en uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes y de mayor potencial de compra del año. La recomendación de retrasar el inicio de las rebajas hasta el 13 de julio pretende favorecer que los establecimientos puedan aprovechar en mejores condiciones las semanas de mayor actividad turística, preservando el valor de la temporada y evitando una depreciación prematura de los productos".

Valor simbólico

A esta justificación se añade un elemento simbólico, como es que esa fecha coincide "con el aniversario de la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, norma que eliminó las tradicionales fechas oficiales de rebajas y estableció el actual régimen de libertad para su fijación. Desde Afedeco hemos defendido reiteradamente la necesidad de reabrir el debate sobre esta regulación. Así lo hemos trasladado tanto a través de la Confederación Española de Comercio como mediante diversas iniciativas dirigidas a las administraciones competentes. Las circunstancias excepcionales que justificaron aquella liberalización hace más de una década han evolucionado de forma sustancial. Sin embargo, la normativa permanece inalterada, generando una creciente anticipación de las campañas promocionales y una progresiva pérdida de la función comercial que históricamente habían desempeñado las rebajas como instrumento para dar salida a los excedentes de temporada una vez finalizado el período principal de ventas".

En cualquier caso, esta organización empresarial reconoce que no puede establecer calendarios obligatorios ni fijar las fechas de las rebajas, de ahí que reitere que se trata de una recomendación a sus asociados, de forma que cada establecimiento mantiene su plena libertad para iniciar la aplicación de los descuentos cuando considere oportuno.

Desde las grandes empresas, que han anunciado su intención de iniciar las rebajas estivales entre el 25 y el 26 de junio, se defienden esas fechas recordando que se trata de una campaña que se desarrolla en el conjunto del país y que muchas de las compras que se realizan se hacen de forma digital, por lo que no se ve sentido a retrasar los descuentos solo en Baleares.

En cualquier caso, se recuerda que la primera quincena de las rebajas es la que concentra el mayor volumen de ventas, por lo que el retraso en su inicio dejará a esas grandes firmas y a muchas franquicias como las únicas que ofrecerán mejores precios a sus clientes.