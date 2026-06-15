El PP descarta ampliar el periodo de sesiones del Parlament para tramitar la limitación de coches en Mallorca

El PP ha enfriado este lunes cualquier posibilidad de que la futura ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca tenga efectos este verano. El portavoz parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras, ha defendido que acelerar ahora la entrada en vigor de la norma no servirá para reducir la presión sobre las carreteras de la isla durante la actual temporada turística.

Según ha argumentado, buena parte de la operativa vinculada al verano ya ha quedado cerrada desde hace meses. Las empresas de alquiler de vehículos ya han desplegado sus flotas, las navieras han organizado su actividad y miles de reservas turísticas ya se han formalizado, por lo que cualquier restricción aprobada en estas fechas tendría, a su juicio, una incidencia muy limitada. El dirigente popular ha respondido así a las últimas exigencias del PSIB, que este lunes ha vuelto a reclamar una tramitación más rápida de la ley e incluso ha planteado la posibilidad de que el Consell de Govern apruebe la regulación mediante un decreto ley para intentar adelantar su aplicación.

Sagreras ha rechazado esta propuesta y ha acusado a los socialistas de actuar con incoherencia después de no haber impulsado medidas similares durante los años en los que han gobernado tanto el Govern balear como el Consell de Mallorca. El portavoz parlamentario del PP considera que las críticas del PSIB responden a una estrategia para ocultar la falta de iniciativas desarrolladas durante las dos legislaturas del Pacte. En este sentido, ha recordado que los socialistas han tenido ocho años para poner en marcha mecanismos de limitación de vehículos y ha sostenido que no han dado pasos efectivos en esa dirección.

Los populares han insistido en que la ley debe seguir su tramitación parlamentaria ordinaria y han hecho un llamamiento al conjunto de grupos políticos para trabajar a partir de septiembre con el objetivo de aprobar definitivamente la norma antes de que finalice el año. Según ha defendido Sagreras, ese calendario permitiría que las restricciones pudieran aplicarse con garantías durante la temporada turística de 2027, que es el horizonte temporal que maneja el PP para la entrada en vigor de la futura regulación.

Críticas del PSOE

Las declaraciones del portavoz popular han llegado después de que la diputada socialista Amanda Fernández haya vuelto a exigir mayor celeridad en la tramitación de la ley. La parlamentaria ha criticado que el PP haya tardado en impulsar una regulación que, según ha defendido, resulta muy similar a iniciativas que el PSIB ya había registrado anteriormente tanto en el Parlament como en el Consell de Mallorca y que en ambos casos han sido rechazadas.

Fernández ha aprovechado además el debate para reprochar a los populares que no hayan acelerado la aprobación de una normativa que considera necesaria para afrontar la creciente presión que soporta la red viaria mallorquina durante los meses de mayor afluencia turística. El enfrentamiento entre PP y PSIB se ha producido en vísperas de un nuevo debate parlamentario sobre la futura ley de limitación de vehículos, una iniciativa impulsada por el Consell de Mallorca que pretende dotar a la institución insular de herramientas para controlar la entrada de coches y reducir la saturación de las carreteras de la isla.

Aunque populares y socialistas han coincidido en la necesidad de sacar adelante la regulación, ambas formaciones han mantenido diferencias sobre el calendario. Mientras el PSIB ha defendido acelerar al máximo los plazos, el PP ha considerado que cualquier intento de aplicarla este verano habría llegado demasiado tarde para tener efectos reales sobre la temporada turística actual.