Cancelado un vuelo de Palma a Ibiza a ocho minutos de salir: "No tenemos piloto"

Volar de Palma a Ibiza se convirtió este domingo por la tarde en una auténtica odisea para decenas de pasajeros. Lo que debía ser un trayecto corto entre islas de no más de media hora acabó transformándose en una sucesión de retrasos, cancelaciones de última hora, cambios de puerta de embarque y largas esperas en el aeropuerto de Palma.

Los problemas comenzaron ya con el vuelo que tenía que salir a las 15.20 horas con destino a Ibiza. Según relatan pasajeros afectados a este diario, el avión sufrió una avería y la salida acabó demorándose hasta pasadas las 18 horas, después de que se tuviera que traer otra aeronave desde Madrid.

La situación se complicó todavía más con el vuelo de las 18.20 horas, el IB2536, que fue cancelado prácticamente en el último momento. Los pasajeros recibieron la notificación por correo electrónico a las 18.12 horas, apenas ocho minutos antes de la hora prevista de salida.

Mail de la cancelación del vuelo / M.P

Tras conocer la cancelación, los viajeros tuvieron que acudir al mostrador de facturación y volver a salir del aeropuerto, con la demora que ello supuso. Los más rápidos lograron ser reubicados en el vuelo de las 19.20 horas, que sí salió en hora, aunque únicamente una veintena de pasajeros pudo acceder a esa alternativa. Muchos otros se quedaron en tierra debido a lo repentino de la cancelación.

Según explican los afectados, el personal de Iberia en el mostrador actuó con rapidez para recoger los datos de los viajeros y facilitar bonos de hotel, taxi y manutención. Algunos pasajeros fueron reubicados en los siguientes vuelos disponibles, entre ellos el de las 21.05 horas.

Un nuevo retraso de casi 3 horas

Sin embargo, la espera tampoco terminó ahí. Los pasajeros procedentes del vuelo cancelado de las 18.20 horas que fueron reubicados en salidas posteriores tuvieron que afrontar un nuevo retraso de casi tres horas. A la hora de embarcar, sobre las 20.25 horas, se anunció un cambio de puerta y se informó de que el avión se retrasaría, como mínimo, hasta las 22.30 horas.

Según el relato de pasajeros presentes en la terminal, se les comunicó entonces que el piloto que debía operar el vuelo se encontraba indispuesto y que no había otro piloto operativo disponible en ese momento.

La situación generó nerviosismo entre los viajeros, entre los que había niños, bebés y personas mayores. “Es algo que está pasando últimamente con frecuencia en los vuelos interislas”, lamentaba una pasajera. La misma viajera señalaba que su sobrina, que había viajado a Menorca una semana antes con su grupo de tiro con arco, había sufrido una situación similar.

Finalmente, el vuelo salió de Palma a las 23.40 horas y llegó a Ibiza pasada la medianoche. Ya a bordo, el comandante pidió disculpas a los pasajeros por la demora y, según varios viajeros, explicó que no habían podido salir antes porque no había trabajadores de tierra disponibles, ya que estaban atendiendo otro avión.

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El vuelo de las 21.05 terminó por llegar a Ibiza a las 24 horas / M.P

La jornada dejó así a numerosos pasajeros atrapados durante horas en el aeropuerto de Palma en una conexión que, en condiciones normales, apenas dura unos minutos, pero que este domingo por la tarde se convirtió en una larga espera marcada por la falta de alternativas inmediatas y la incertidumbre.