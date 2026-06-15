El nuevo fiscal jefe de Baleares aboga por crear una tercera sección penal para desatascar la Audiencia

El nuevo fiscal jefe de Baleares, Adrián Salazar Larracoechea, ha abogado este mediodía por la creación de una tercera sección penal para desatascar la Audiencia de Palma. Tras tomar posesión en el cargo en un solemne acto, presidido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, y arropado por más de un centenar de personas, la mayoría compañeros y magistrados en el Palacio de Justicia, Salazar se ha referido a la elevada tasa de litigiosidad que hay en las islas.

“Hay un aumento importantísimo de conflictividad. Los juicios cada vez son más complejos, ocupan más días. Es bastante habitual el auge del crimen organizado, los delitos económicos… Esto hace que tengamos con frecuencia juicios de varias decenas de acusados, lo que también plantea problemas de logística. Y estos juicios pueden durar un mes, dos meses o tres meses. Esto al final está repercutiendo en la situación de la Audiencia Provincial que tiene un atasco considerable. Y, aunque haya un plan de mejora, quizá habría que prever o conseguir que hubiera una nueva sala de la Audiencia Provincial que permitiera revertir la actual situación de atasco”, ha señalado el fiscal superior de Baleares.

Adrián Salazar entra en la sala del jurado, junto a su madrina, la fiscal Lola Marcos. / B.RAMON / DMA

“La Justicia tiene que ser necesariamente ágil y de calidad. Y ahora mismo hay un importante atasco. Esto exigiría a mi modo de ver un pacto de Estado, un acuerdo por parte de todos los grupos políticos, para hacer las reformas necesarias y que se inviertan medios para actualizar la Justicia y que verdaderamente dé un servicio adecuado”, ha apuntado Adrián Salazar.

Al ser preguntado por el juicio por delito de odio al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que precisamente ha sido una de las autoridades que ha asistido hoy al acto de su toma de posesión, el fiscal superior no ha querido pronunciarse: “La posición de la fiscalía en ese asunto está clara. Aquí no hay mucho más que decir”. El ministerio público solicita la libre absolución del dirigente de Vox al considerar que los hechos no son delito, ya que no tuvo intención de lesionar ni discriminar cuando rompió la foto de Les Roges del Molinar en el pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la ley de memoria histórica de Baleares.

Además de Le Senne, también han acudido a Can Berga el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el vicepresidente del Govern, Antoni Costa; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; así como los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las islas, autoridades militares, el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, y otras personalidades.

Al mediodía

Adrián Salazar ha entrado en la sala del jurado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) pasadas las doce y media del mediodía, acompañado de su madrina, la fiscal Lola Marcos. Tras firmar el acta de toma de posesión, el magistrado del TSJB Antoni Oliver le ha dado la enhorabuena públicamente y ha reconocido el aprecio que le tiene tanto personal como profesionalmente.

Poco después, el nuevo fiscal jefe del archipiélago, bajo la atenta mirada de la fiscal general del Estado y de su predecesor, el fiscal Julio Cano, ha agradecido a todos los presentes su asistencia y ha asegurado tener emociones que se contraponen. “Me encuentro honrado porque es un puesto de gran importancia, pero también con el peso de la responsabilidad. Siento una doble satisfacción porque es un cargo de la fiscalía, donde he trabajado siempre por devoción. Me encuentro totalmente realizado en este trabajo, es una actividad que me llena. Y también satisfacción porque se produce en Baleares. Aquí me inicié como fiscal, conocí a mi mujer, tuve a mi hija, aquí tengo a mis amigos y es muy importante para mí. Recordar que en esta misma sala el 10 de enero de 1988 tomé posesión como fiscal. Aquí tengo grandísimos recuerdos”, ha admitido Salzar, quien también ha hecho una especial mención a sus compañeros fallecidos, los fiscales Catalina Pocoví y Ramón Vázquez y el magistrado Guillem Vidal.

Adrián Salazar (izquierda), junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y a su predecesor, el exfiscal superior de Baleares Julio Cano. / B.RAMON / DMA

El fiscal superior se ha referido a los nuevos cambios en la fiscalía, así como a las áreas de especialización para acercar el ministerio público al justiciable. Ha hecho un guiño a su predecesor, Julio Cano: “Soy consciente de que no podré alcanzar la excelencia jurídica de mi compañero Julio Cano”. Y ha ensalzado a su plantilla: “Es excelente y cohesionada”. Actualmente, en las islas hay 73 fiscales y el próximo año se incorporarán otros cinco profesionales.

Salazar ha enumerado sus principales objetivos: que los fiscales trabajen en las mejores condiciones posibles, fomentar la transparencia con los medios de comunicación, mantener una buena relación institucional con los investigadores y potenciar la atención a las víctimas, especialmente a las más vulnerables. “A veces se las maltrata con muchas declaraciones y al final no conocen el resultado del proceso”, ha reconocido, en referencia a la revictimización.

Por último, la fiscal general del Estado ha cerrado el acto destacando que hoy “no es un día más; es un relevo profundamente bueno; simboliza algo que nos define como institución; la fiscalía permanece, se fortalece en cada trayectoria”. Peramato ha citado a Ramon Llull y a Ortega y Gasset en su intervención. También ha tenido palabras de reconocimiento para el anterior fiscal jefe de Baleares, Julio Cano, a quien fichó a finales del año pasado en la fiscalía general del Estado. “Dejó un huella tanto personal y humana como profesional. Cuando el liderazgo trasciende lo profesional ese sentimiento ennoblece la casa”, ha subrayado.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su intervención, entre el magistrado Antoni Oliver (izquierda) y el fiscal Julio Cano. / B.RAMON / DMA

La fiscal general del Estado ha ensalzado la experiencia de Adrián Salazar y su “trayectoria sólida y ejemplar”, siempre vinculada a las islas. “Adrián es mucho más: es cercanía, respeto, inteligencia emocional, genera confianza, de trato amable, buen humor, perfil muy riguroso, con vocación de servicio…”, ha hecho hincapié Peramato. “No estás solo, tienes un equipo extraordinario en las islas con un alto nivel jurídico”, ha proseguido la fiscal general.