La costa de Baleares es la más cara para comprar vivienda, con un precio medio de casi 600.000 euros, según pisos.com

La costa de Baleares es la zona del litoral español con el precio más elevado para comprar una vivienda, con una media de 578.500 euros, según pisos.com.

También es la zona en la que las viviendas se han encarecido más frente a 2025, con un aumento del 20,7%, según los datos publicados este lunes por el portal inmobiliario.

Respecto a la rentabilidad, la costa que más beneficios reporta a sus propietarios es Baleares (4%), un enclave en el que bastan 20 años para recuperar la inversión.

Por otro lado, en cuanto al alquiler, el litoral del archipiélago balear es también la zona con el precio más elevado, con una media de 2.923 euros por semana, lo que supone un aumento del 14,7% en comparación con el año anterior.

El precio medio de una vivienda en las playas de las Islas se sitúa muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 322.350 euros, un 14,2% más que en 2025, cuando el precio medio se situó en 282.349 euros.