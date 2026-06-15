La costa de Baleares es la más cara para comprar vivienda, con un precio medio de casi 600.000 euros, según pisos.com
También es la zona que más beneficios reporta a sus propietarios
La costa de Baleares es la zona del litoral español con el precio más elevado para comprar una vivienda, con una media de 578.500 euros, según pisos.com.
También es la zona en la que las viviendas se han encarecido más frente a 2025, con un aumento del 20,7%, según los datos publicados este lunes por el portal inmobiliario.
Respecto a la rentabilidad, la costa que más beneficios reporta a sus propietarios es Baleares (4%), un enclave en el que bastan 20 años para recuperar la inversión.
Por otro lado, en cuanto al alquiler, el litoral del archipiélago balear es también la zona con el precio más elevado, con una media de 2.923 euros por semana, lo que supone un aumento del 14,7% en comparación con el año anterior.
El precio medio de una vivienda en las playas de las Islas se sitúa muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 322.350 euros, un 14,2% más que en 2025, cuando el precio medio se situó en 282.349 euros.
- Baleares se tiñe de azul: el proyecto Openred demuestra que la radiación en las islas es 'mínima
- Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio
- Salud cierra la cocina de Can Arabí, que abastece a 33 comedores escolares de Mallorca
- 22 de los 32 aspirantes a las oposiciones docentes de Educación Física de Mallorca denuncian «arbitrariedad» y «vicios de forma»
- Juzgan a un empresario agrícola de Mallorca por acosar y amenazar a su hija que asumió el control: “Te destruiré la empresa, habrá sangre”
- El sistema de pluses de la gerente de Son Espases reduce el número de cirugías y duplica su coste
- Una ruta por seis oficinas públicas en Palma para intentar ser atendido: «Es muy difícil conseguir una cita previa online con 68 años, no sé muy bien cómo hacerlo»
- El fiscal pide 9 años a la empresaria de Palma que vendía viajes de novios y engañaba a sus clientes