Alumnos de Ibiza, Formentera, Palma, Selva, Inca y Santa María ganan el VII Concurso Escolar de Redacción de APIB

El Jurado de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) ha escogido los ganadores de su VII Concurso escolar de Redacción, que este año animaba a los alumnos a reflexionar sobre el papel de los medios locales y la información de proximidad. Estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de Ibiza, Formentera, Palma, Selva, Inca y Santa María se han llevado los primeros premios de un certamen al que se han presentado un total de 132 aspirantes de nueve centros educativos.

El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la importancia del periodismo en el ámbito educativo, trasladar la necesidad de un periodismo riguroso y fomentar un consumo crítico de noticias. En esta edición han concurrido alumnos de los centros Sant Josep Obrer, CC Santa Maria, CEIP Es Vivero, CEIP Sa Bodega, CEIP Es Putxet, CEIP Rei Jaume I, Colegio Mestral Ibiza, Colegio Santo Tomás de Aquino e IES Marc Ferrer. El jurado ha estado integrado por miembros de la Junta Directira: Blanca Pou, periodista de Ultima Hora, presidenta del jurado; Joana Solivellas, directora de Ràdio Pollença; Marta Ferrer, periodista de IB3 TV, y Alberto Lliteras, profesor de secundaria.

Ganadores:

4º de Primaria.

Ganador/a: Chloe Kopp Riñón, Colegio Mestral Ibiza.

Accésit: desierto debido a la descalificación de redacciones que no se ajustaban a los términos de las bases.

5º de Primaria.

Ganador/a: Suyma Saavedra Pueyo, CEIP Es Vivero, de Palma.

Accésit: Berta Rodado Ribalta, CEIP Es Vivero.

6º de Primaria.

Ganador/a: Jaume Ferrer Vallcaneras, CEIP Es Putxet, de Selva.

Accésit: Núria Martínez Tugores, CEIP Es Putxet.

1º de ESO.

Ganador/a: Laura Sutil Flettner, Santo Tomás de Aquino, de Inca.

Accésit: Laia Llompart Llabrés, Santo Tomás de Aquino.

2º de ESO.

Ganador/a: Paula Auñón Yern, IES Marc Ferrer Formentera.

Accésit: Martina Gual Delgado, CC Santa Maria.

3º de ESO.

Ganador/a: Irene Mayordomo Gomis, Santo Tomas de Aquino.

Accésit: Pere Rossello Oliver, Santo Tomás de Aquino.

4º de ESO.

Ganador/a: Natalia Marín Quesada, Santo Tomás de Aquino.

Accésit: Mireia Pol Gutiérrez, Santo Tomás de Aquino.

1º de Bachillerato.

Ganador/a: Vida Vidal Moreno, CC Santa Maria.

Accésit: Marc García Galera, Sant Josep Obrer.

2º de Bachillerato. Desierto.

Los profesores premiados son Irene Ayuso Canaves, Inmaculada Martorell Gómez, Catalina Rosselló y Laia Parcerisa Armisén.

En una época marcada por la sobreinformación y al mismo tiempo por la desinformación, los niños y jóvenes cada vez acceden más a los contenidos de Internet y usan diariamente las redes sociales para comunicarse, consumir contenidos e informarse. Los medios de comunicación deberían ser el canal prioritario. En esta convocatoria APIB ha propuesto que los chicos y chicas elaboren una redacción sobre el papel que desempeña la prensa, radio y televisión de ámbito autonómico, insular o municipal, como elemento informativo de su entorno, y reflexionen sobre la relevancia de la información de proximidad para la ciudadanía.

El certamen integra nueve categorías para la mejor pieza hecha por un alumno de cada uno de los cursos señalados, además de un accésit por curso y premios para los docentes. APIB desarrolla este proyecto con colaboradores que representan al ámbito cultural y deportivo: El Corte Inglés, Campus Esport UIB, Consell de Mallorca, RCD Mallorca, Santillana, Consell d'Eivissa, Consell de Menorca, Ajuntament de Palma, Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Maó, Palma Futsal, CESAG, Ultima Hora, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, Periódico de Ibiza y Formentera, Menorca Es Diari, elDiario.es, El Mundo-El Día de Baleares, Ara Balears, mallorcadiario.com, IB3 Ràdio, SER, Onda Cero, COPE, Es Radio, IB3 Televisió, RTVE, Fibwi4, Televisió d'Eivissa i Formentera, Noudiari.

El jurado, integrado por miembros de la Junta Directiva de APIB, ha valorado las obras presentadas según la calidad de la redacción: estilo, lenguaje, sintaxis, la calidad del contenido, la originalidad y la aportación.