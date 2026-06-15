Alumnos de Baleares reciben los premios del certamen literario Lo Pi de Formentor en homenaje a Costa I Llobera

Casi 70 alumnos de ESO y Bachillerato Mallorca, Menorca e Ibiza han asistido este lunes a la entrega de los premios del certamen Lo Pi del Formentor. El concurso, que ha sido presentado como colofón del Año Costa i Llobera, ha rememorado los 150 años de la publicación del poema 'El Pi de Formentor', escrito por el autor mallorquín.

El certamen ha contacto con las categorías de dibujo, para alumnos de 1.º y 2.º de ESO; narrativa, para estudiantes de 3.º y 4.º de ESO; y de poesía, para los de 1.º y 2.º de Bchillerato. Los premiados han sido Tanisma Hussain, del IES Moll Vell, en la modalidad de dibujo; Barceló Artigues, del Colegio Lluís Vives, en la modalidad de narrativa; y Maria Neus Marí, del IES sa Blanca Dona, en la modalidad de poesía. También ha habido una mención especial a los profesores de los alumnos agraciados.

La entrega de los premios ha sido presidida por el Conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; y la directora general de Primera Instancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera. La ganadora de la modalidad de dibujo ha recibido un premio ha valorado en 150 euros, mientras que los cuatro finalistas han sido premiados con un accésit. En las categorías de narrativa y poesía, han recibido el accésit los dos finalistas y el primero ha obtenido el primer premio con valor de 150 euros.

El objetivo de este certamen ha sido transmitir a los más jóvenes el interés y el gusto por la literatura en Baleares y rendir homenaje a uno de los grandes poetas de las islas, Miquel Costa i Llobera.