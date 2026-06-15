Los alcaldes del PSOE reclaman más recursos para hacer frente a la regularización extraordinaria de inmigrantes

Los alcaldes socialistas de Mallorca aprovecharán la Asamblea de Batles i Batlesses de este martes para reclamar más recursos humanos que permitan agilizar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Algaida, pone el foco en las dificultades que afrontan las administraciones locales para gestionar el aumento de trámites y atender a las personas que podrán acogerse al proceso extraordinario previsto en el Real Decreto 316/2026.

La propuesta será defendida por la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, y plantea reforzar los servicios encargados de la atención e integración de la población migrante con el objetivo de evitar retrasos en la tramitación y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades derivadas del proceso de regularización. Los socialistas consideran que la medida aprobada por el Ejecutivo central representa una oportunidad para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad y favorecer la integración de personas que residen y trabajan en España, pero advierten de que su éxito dependerá en buena medida de la capacidad de las administraciones para gestionar el volumen de solicitudes y acompañar a los beneficiarios durante el proceso.

Críticas al "escudo racial"

La moción también incorpora una crítica a las restricciones impulsadas por PP y Vox para acceder a determinadas prestaciones sociales. El texto rechaza la exigencia de largos periodos de residencia para optar a ayudas públicas como la renta social o determinadas prestaciones de emergencia y sostiene que estas limitaciones pueden dejar a personas vulnerables fuera de los sistemas de protección.

Denuncian que estas medidas, que los socialistas denominan "escudo racial", incrementan además la presión sobre los servicios sociales municipales, que terminan asumiendo situaciones de necesidad que no encuentran respuesta en otros ámbitos de la administración. La propuesta defiende que el acceso a los servicios sociales debe regirse por criterios técnicos y objetivos y no por la nacionalidad o el tiempo de residencia de los solicitantes. Asimismo, la iniciativa expresa su apoyo al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central y reclama un aumento de personal especializado para garantizar una integración efectiva y una convivencia basada en la igualdad de derechos.

Cuatro propuestas en la Asamblea de Batles

La iniciativa sobre inmigración será una de las cuatro que los alcaldes socialistas llevarán a la Asamblea de Batles. El encuentro también debatirá una propuesta del Ayuntamiento de Artà para reclamar el traspaso al Consell de Mallorca de las competencias en transporte terrestre y ferroviario, otra de Pollença para exigir financiación estable para los servicios de socorrismo en las playas y una cuarta de Montuïri para reclamar más inversiones en equipamientos culturales y deportivos.

La consellera socialista en el Consell de Mallorca, Bea Gamundí, defendió este lunes que las propuestas impulsadas por los municipios buscan dar respuesta a problemas concretos que afectan a la ciudadanía y reforzar el papel de los ayuntamientos ante los desafíos sociales y territoriales de la isla. "El socialismo demuestra que el municipalismo es la única herramienta para garantizar el bienestar de la gente, la cooperación y la dignidad de Mallorca", afirma Gamundí, quien contrapone las iniciativas de los alcaldes socialistas a lo que calificó como la "vacuidad absoluta" del PP en la Asamblea de Batles.