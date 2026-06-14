Administración
Una ruta por seis oficina públicas en Palma para intentar ser atendido: «Es muy difícil conseguir una cita previa online con 68 años, no sé muy bien cómo hacerlo»
Una usuaria se queja de las dificultades del sistema: «Desde el Covid atienden así. Es muy cómodo para ellos»
Seis oficinas públicas y seis formas muy distintas de atender a los ciudadanos. Esa es la conclusión que se extrae tras recorrer durante una mañana en Palma varias administraciones estatales, autonómicas y municipales para comprobar qué ocurre cuando una persona intenta resolver un trámite sin cita previa.
Desde el SOIB y el SEPE
La ruta comienza en el edificio que comparten el SOIB (Servicio de Ocupación de las Illes Balears) y el SEPE. Mientras la administración autonómica atiende sin cita previa determinados trámites, como la renovación de la demanda de empleo, para otros, como las primeras inscripciones, exige solicitar una cita con antelación.
En el SEPE el criterio es más estricto. La atención se realiza exclusivamente mediante cita previa, un sistema que genera numerosas quejas, especialmente a partir de noviembre, cuando miles de trabajadores fijos discontinuos deben realizar trámites relacionados con sus prestaciones. Consultado este miércoles cuál era la fecha más próxima para ser atendido en alguna oficina de Mallorca, la primera disponible era una semana después en Felanitx, pese a que la necesidad planteada correspondía a Palma.
Imposible sin cita previa en el IBAVI
En la Dirección General de Atención a la Dependencia del Govern balear la situación vuelve a cambiar. Allí sí se atiende sin cita previa en determinados supuestos, como la entrega de documentación, certificados de discapacidad o requerimientos administrativos. Solo durante la jornada del miércoles acudieron más de 50 personas sin cita previa y alrededor de 45 fueron atendidas.
La excepción más contundente se encuentra en el IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge). En sus oficinas la atención se realiza exclusivamente con cita previa. Un cartel colocado en una de las puertas informa expresamente de esta circunstancia.
El contraste vuelve a aparecer en el ámbito municipal. En la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma sí se atiende sin cita previa. Un informador recibe a los usuarios a su llegada y les ayuda a obtener un número a través de una máquina para ser atendidos.
Colas ante la Seguridad Social
El escenario más tenso se vive, sin embargo, en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Allí es habitual encontrar largas colas de personas esperando en la calle para intentar resolver gestiones sin cita previa.
Los usuarios coinciden en señalar las dificultades del sistema. «No me ha ido bien pedir la cita previa por los canales digitales. Es muy difícil. Y más para las personas mayores», explica Encarna Giménez mientras espera su turno. «Desde el Covid atienden así. Es muy cómodo para ellos», añade.
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