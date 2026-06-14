La primera promoción de la Escuela de Enfermería de CESAG y Quirónsalud es la respuesta a la falta de profesionales en Baleares

-¿Cómo surge la iniciativa de crear la primera escuela privada de enfermería en Baleares?

Antonia Medina: -Hace cuatro años, ante la creciente demanda y clara necesidad social de profesionales, apostamos por crear la primera Escuela Privada de Enfermería en Baleares. En este tiempo, con el impulso de personas como Dña. Rosa María Regí, D. Víctor Ribot, la hermana Magdalena, la Hermana Julia y actualmente la hermana Elena hemos transformado esa necesidad en una oportunidad. Se invirtió en la creación de la escuela en el interior del Hospital Quirónsalud Palmaplanas, dotándola de excelentes espacios formativos que abarcan desde aulas teóricas hasta los entornos de simulación clínica más avanzados del país.

La Escuela de Enfermería cuenta con un excelente entorno formativo con unas de las salas de simulación clínica más avanzada del país Antonia Medina — directora de enfermería de Hospital Quirónsalud Palmaplanas

Magdalena Ginard: -Yo suscribo el reconocimiento a las personas que han hecho posible la puesta en marcha de la Escuela y también a las que han sido formadoras. Junto a un excelente claustro de profesores, implicamos a un equipo de enfermeros formadores para garantizar una gran acogida en las prácticas hospitalarias, desde el primer año, y que en conjunto representan alrededor del 33% de la carga lectiva de la carrera. Así, los alumnos viven una experiencia real, similar a la que afrontarán al incorporarse próximamente a los hospitales. Este es uno de los puntos clave de nuestra propuesta formativa.

Maria Ventura: -La combinación del programa académico de la Universidad Pontificia Comillas, la gestión del CESAG y la cercanía a la realidad hospitalaria que proporciona Quirónsalud en Baleares constituye el mejor modelo formativo actual para la enfermería del futuro. Integramos lo mejor de cada institución: los estándares de calidad y exigencia son muy altos, pero los alumnos han respondido con enorme esfuerzo. Esta es la realidad que ya ofrecemos hoy.

-¿La enfermería es la piedra angular de la asistencia sanitaria?

La enfermería es una figura indispensable de nuestra sociedad. En el ámbito sanitario, es el eje que vertebra a todas las profesiones de la salud. El engranaje que cura, asegura la continuidad asistencial, adhiere al paciente al tratamiento y, en definitiva, hace que la medicina funcione Magdalena Ginard — directora de enfermería de la Clínica Rotger

-Magdalena Ginard: -Sí, la enfermería es una figura indispensable de nuestra sociedad. En el ámbito sanitario, es el eje que vertebra a todas las profesiones de la salud. El engranaje que cura, asegura la continuidad asistencial, adhiere al paciente al tratamiento y, en definitiva, hace que la medicina funcione.

-¿Cuáles son los valores que definen a la Escuela de Enfermería?

Antonia Medina: -Hemos formado a personas que cuidarán de personas. Esta es la esencia de la enfermería y el objetivo fundacional que da sentido y continuidad a nuestra escuela.

Maria Ventura: -Priorizamos una formación integral: enseñamos que no solo se trata de administrar fármacos, sino de acompañar al paciente y a su familia, sonreír y dar la mano cuando es necesario. Por otra parte, nuestra ratio de alumnos favorece un trato cercano; los profesores se implican y empatizan con la exigencia y los retos que los estudiantes deben superar.

Magdalena Ginard: -En la Clínica todos conocemos “el Espíritu Rotger” que implica poner al paciente y a sus familiares como lo primero. Nuestra intención ha sido que los alumnos vivan e interioricen esta máxima, allí dónde estén.

-¿Los alumnos que finalizan sus estudios y se gradúan pueden sentirse preparados para cuidar a los pacientes?

Antonia Medina: -Por supuesto. Tras estos cuatro años, los alumnos están preparados para asistir profesionalmente al paciente, con la capacidad de desplegar sus habilidades desde el cariño, la responsabilidad y la humanidad.

Maria Ventura: -Compartimos el objetivo de formar personas capaces de utilizar todos sus recursos para favorecer el bienestar del paciente, mediante protocolos estandarizados y conocimientos basados en la evidencia y el rigor científico.

Magdalena Ginard: -Al concluir su formación, los alumnos de esta primera promoción están excelentemente preparados. Han tenido la oportunidad de formarse en todas las áreas de los hospitales desde urgencias, hospitalización, UCI, UCI de Neonatos, obstetricia, medicina nuclear, servicio de transfusión, hospital de día oncológico, radiodiagnóstico, sala de intervencionismo y el área quirúrgica en contacto con tecnologías avanzadas como los equipos de cirugía robótica incluso también prácticas en nuestros servicios de transporte sanitario. Me ilusiona pensar que, en el futuro, algunos también serán formadores de nuevas generaciones. Personalmente, si tuviera que empezar de nuevo, sin duda elegiría formarme aquí.

-¿Cuál es la realidad actual de la Escuela y los retos futuros?

Magdalena Ginard: -A pocos días de la Gala de Graduación, estamos orgullosos de haber cumplido los plazos fijados en 2022 y felices de ver a nuestra primera promoción convertirse oficialmente en enfermeras.

Antonia Medina: -El reto es claro: seguir formando mejores personas y profesionales, porque esto beneficia directamente a los pacientes. Promovemos que nuestros docentes también profundicen en sus estudios y desarrollen una carrera profesional que los convierta en excelentes enfermeros con sus pacientes y en docentes que sus alumnos valoran y aprecian.

Como escuela privada de enfermería somos pioneros en Baleares. Conocemos nuestra calidad y contamos con la garantía y solidez de entidades como la Universidad Pontificia Comillas, el CESAG y Quirónsalud. En conjunto, ofrecemos una propuesta formativa con prácticas hospitalarias desde el primer año, muy competitiva y atractiva para los futuros alumnos Dra. Maria Ventura — jefa de estudios de enfermería del CESAG

Maria Ventura: -La competencia de los próximos años es sana y traerá nuevas oportunidades. No obstante, quiero destacar que somos pioneros en el ámbito privado; conocemos nuestra calidad y contamos con la garantía y solidez de entidades como la Universidad Pontificia Comillas, el CESAG y Quirónsalud. En conjunto, ofrecemos una propuesta formativa competitiva y atractiva para los futuros alumnos.