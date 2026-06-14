Entran en vigor las nuevas medidas fiscales del Govern en materia de vivienda

Las nuevas medidas fiscales recogidas en la ley de aceleración de proyectos estratégicos han entrado en vigor este domingo, tras la publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado en un comunicado que se estas modificaciones tributarias van destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y favorecer el mantenimiento de alquileres asequibles.

Una de las principales novedades es el aumento del umbral del precio máximo de la vivienda para poder acogerse a las bonificaciones existentes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) en la adquisición de la primera vivienda habitual.

Cabe recordar que los jóvenes menores de 30 años y las personas con discapacidad cuentan con una bonificación del 100% en este impuesto, mientras que los jóvenes menores de 36 años y las familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo tienen una bonificación del 50%.

El pasado mes de marzo el Govern incrementó este umbral desde los 270.151 euros hasta los 307.089 euros en Mallorca y los 378.212 euros en Eivissa y Formentera. Ahora, con la entrada en vigor de la nueva normativa, tanto en Mallorca como en Menorca se establece un nuevo umbral de 331.859 euros.

"Después de haber ayudado ya a miles de jóvenes a adquirir su primera vivienda, ahora ampliamos los beneficios fiscales para que lleguen a más personas y para que se adapten a la realidad de los precios actuales del mercado inmobiliario", ha destacado el conseller del ramo, Antoni Costa.

Otra de las medidas fiscales que entra en vigor este domingo es la nueva bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) para los jóvenes menores de 30 años y las personas con una discapacidad igual o superior al 33% que adquieran su primera vivienda habitual.

Asimismo, se crea un tipo reducido del 0,5% para los jóvenes menores de 36 años y las familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% tanto en el ITP como en el IAJD cuando la vivienda adquirida sea una vivienda de precio limitado, con el objetivo de favorecer el acceso a esta tipología de vivienda e incentivar su demanda como una alternativa asequible dentro del mercado residencial de Baleares.

Según el conseller, este nuevo paquete de medidas tributarias continúa la línea iniciada esta legislatura de reducir la presión fiscal sobre los jóvenes y las familias y facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de las Islas.

Deducción para congelar el precio del alquiler

Por último, entra en vigor una nueva deducción autonómica para que pueda aplicarse a partir del ejercicio fiscal de 2026 y, por tanto, en la declaración de la renta que se presentará en 2027.

La deducción está destinada a los pequeños propietarios que, al renovar los contratos de alquiler, mantengan congelado el precio o, en todo caso, no lo incrementen por encima de la variación del IPC.

Se trata de una deducción del 50% del rendimiento neto obtenido, con un máximo de 800 euros anuales por vivienda y de 2.000 euros por contribuyente, con el objetivo de ofrecer un incentivo fiscal que contribuya a contener los precios del alquiler.