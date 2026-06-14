Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mallorca Live FestivalOficinas Cita PreviaDemichelis RCD Mallorca40 años EsmentEsther Romero Cáritas
instagramlinkedin

Abren una línea de ayudas en Baleares para empresas que contraten alumnos de FP

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 15 de junio y el 10 de septiembre

Estudiantes de FP

Estudiantes de FP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

La Conselleria de Educación ha abierto una convocatoria de ayudas para empresas y entidades sin ánimo de lucro con el fin de fomentar la formación profesional (FP) en régimen intensivo, con subvenciones de hasta 2.000 euros por cada alumno contratado mediante formación en alternancia.

La iniciativa quiere reforzar la formación práctica del alumnado en entornos laborales reales y estrechar la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo de las islas, ha detallado el departamento autonómico en una nota.

Estas ayudas están destinadas a entidades públicas o privadas que hayan contratado a estudiantes de FP en régimen intensivo en centros de trabajo ubicados en Baleares.

Cuantía máxima por alumno

La cuantía máxima será de 2.000 euros por alumno contratado durante todo el curso, aunque se reducirá proporcionalmente en los casos de contratos de menor duración, y cada empresa o entidad podrá solicitar subvención para un máximo de seis estudiantes.

Noticias relacionadas y más

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 15 de junio y el 10 de septiembre, y la tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la comunidad autónoma.

TEMAS

  • Ayudas
  • FP
  • Baleares
  • empresas
  • estudiantes
  • Formación
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
  2. Baleares se tiñe de azul: el proyecto Openred demuestra que la radiación en las islas es 'mínima
  3. Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio
  4. Salud cierra la cocina de Can Arabí, que abastece a 33 comedores escolares de Mallorca
  5. 22 de los 32 aspirantes a las oposiciones docentes de Educación Física de Mallorca denuncian «arbitrariedad» y «vicios de forma»
  6. El hombre más buscado de Mallorca, en la red de Zapatero
  7. Juzgan a un empresario agrícola de Mallorca por acosar y amenazar a su hija que asumió el control: “Te destruiré la empresa, habrá sangre”
  8. El sistema de pluses de la gerente de Son Espases reduce el número de cirugías y duplica su coste

Abren una línea de ayudas en Baleares para empresas que contraten alumnos de FP

Abren una línea de ayudas en Baleares para empresas que contraten alumnos de FP

Los psicólogos clínicos llevan al Govern a los tribunales por contratar a profesionales sin la especialidad PIR

Los psicólogos clínicos llevan al Govern a los tribunales por contratar a profesionales sin la especialidad PIR

Una ruta por seis oficinas públicas en Palma para intentar ser atendido: «Es muy difícil conseguir una cita previa online con 68 años, no sé muy bien cómo hacerlo»

Una ruta por seis oficinas públicas en Palma para intentar ser atendido: «Es muy difícil conseguir una cita previa online con 68 años, no sé muy bien cómo hacerlo»

El guardián de 114 hijos: la Fundación Tutelar de Esment celebra 40 años de amparo vitalicio

Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca: "Damos ayudas de 800 euros para habitaciones compartidas; sostenemos un sistema perversísimo"

Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca: "Damos ayudas de 800 euros para habitaciones compartidas; sostenemos un sistema perversísimo"

Prohens niega la cesión de Cort a Vox y su entrada en el Govern

Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 47% en mayo

Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 47% en mayo

Los trabajadores de asistencia a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma se rebelan contra la precariedad: "No vamos a parar"

Los trabajadores de asistencia a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma se rebelan contra la precariedad: "No vamos a parar"
Tracking Pixel Contents