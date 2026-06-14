Abren una línea de ayudas en Baleares para empresas que contraten alumnos de FP

La Conselleria de Educación ha abierto una convocatoria de ayudas para empresas y entidades sin ánimo de lucro con el fin de fomentar la formación profesional (FP) en régimen intensivo, con subvenciones de hasta 2.000 euros por cada alumno contratado mediante formación en alternancia.

La iniciativa quiere reforzar la formación práctica del alumnado en entornos laborales reales y estrechar la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo de las islas, ha detallado el departamento autonómico en una nota.

Estas ayudas están destinadas a entidades públicas o privadas que hayan contratado a estudiantes de FP en régimen intensivo en centros de trabajo ubicados en Baleares.

Cuantía máxima por alumno

La cuantía máxima será de 2.000 euros por alumno contratado durante todo el curso, aunque se reducirá proporcionalmente en los casos de contratos de menor duración, y cada empresa o entidad podrá solicitar subvención para un máximo de seis estudiantes.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 15 de junio y el 10 de septiembre, y la tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la comunidad autónoma.