Los trabajadores de asistencia a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma se rebelan contra la precariedad: "No vamos a parar"

Medio centenar de trabajadores del servicio de asistencia a personas con movilidad reducida (PMR) del aeropuerto de Palma se ha concentrado este sábado en Son Sant Joan para reclamar mejoras laborales y denunciar la situación que, según sostienen, sufren los empleados fijos discontinuos de la empresa adjudicataria Adelte.

La protesta, convocada por el comité de empresa bajo el lema 'Contra la precariedad, por contratos dignos', ha comenzado a las diez de la mañana y se ha prolongado hasta mediodía. Los asistentes se han concentrado en la zona de llegadas con pancartas, silbatos y megáfonos en una jornada de gran afluencia de pasajeros en el aeropuerto, ya inmerso en plena temporada turística, por lo que han llamado la atención de muchos extranjeros.

Los trabajadores de asistencia a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma en la concentración esta mañana. / Manu Mielniezuk

Los trabajadores denuncian principalmente el modelo de contratación que aplica la empresa a parte de la plantilla. Según ha explicado Miguel Ángel Andrés, coordinador del servicio PMR, miembro del comité de empresa y responsable de riesgos laborales, muchos empleados cuentan con contratos fijos discontinuos con una jornada base del 50%, aunque posteriormente realizan ampliaciones de jornada de forma habitual.

"Mantienen a la gente completamente esclavizada al teléfono día a día sin tener la posibilidad de conciliar la vida personal y la del trabajo. Es un abuso, no hay conciliación real", ha afirmado Andrés.

El representante sindical ha asegurado que la empresa recurre de forma sistemática a aumentos de jornada comunicados con muy poca antelación. "Lo único que pedimos es que las horas que ya están realizando diariamente se consoliden en el contrato. No estamos pidiendo una subida salarial, sino una contratación digna", ha señalado.

Los trabajadores han acudido a la protesta con pancartas, tambores y un megáfono, llamando la atención de muchos extranjeros que estaban de paso por el aeropuerto de Palma. / Manu Mielniezuk

Según los datos del comité, solo en el pasado mes de abril se registraron cerca de 2.000 ampliaciones de jornada. Los sindicatos sostienen que muchos trabajadores contratados inicialmente para cuatro horas acaban desempeñando jornadas de siete u ocho horas diarias.

"Cada trabajador fijo discontinuo está haciendo aproximadamente dos o tres ampliaciones de jornada al mes. Es absurdo. Si esas horas ya se están haciendo de forma habitual, deberían incorporarse al contrato base", ha defendido Andrés.

Los representantes de la plantilla consideran que la situación afecta no solo a los trabajadores con contratos parciales, sino al conjunto del servicio. "Protestamos por la salud mental de todos. Aunque el personal fijo tenga sus horas garantizadas, la falta de cobertura suficiente acaba generando una carga laboral que recae sobre toda la plantilla", ha explicado.

La movilización se enmarca en el conflicto laboral abierto entre los trabajadores y Adelte, que ya ha dado lugar a varias jornadas de huelga en las últimas semanas. Los sindicatos aseguran que las negociaciones con la empresa continúan bloqueadas y advierten de que mantendrán las protestas si no se producen avances: "No vamos a parar. Ya hemos empezado y no tenemos intención de parar hasta que se sienten a negociar y ofrezcan una contratación digna", ha concluido el portavoz sindical.

Cabe recordar que el servicio PMR se encarga de asistir a pasajeros con movilidad reducida o necesidades especiales durante su paso por el aeropuerto, desde la llegada a las terminales hasta el embarque o desembarque de los aviones. Es de un servicio esencial en una infraestructura que en los meses de verano registra algunos de los mayores volúmenes de tráfico aéreo de Europa.