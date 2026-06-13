Los sindicatos denuncian la ausencia de medidas contra el calor para los trabajadores en las obras pequeñas

«Cuando vas a una obra pequeña y les hablas de medidas contra el calor es como hablar en chino», lamenta Roberto Serrano, portavoz de UGT-Construcción en las islas, al tiempo que advierte que en las visitas que a esos puntos de se realizan junto al sindicato CCOO se detecta un total desconocimiento de las actuaciones que hay que adoptar para ayudar a los trabajadores a combatir las elevadas temperaturas o de la obligatoriedad de que entre el 6 de julio y el 28 de agosto se aplique la jornada continua en el sector.

Serrano señala que en la construcción de Mallorca se tiene la sensación de que existen dos mundos diferentes. Cuando se hacen visitas a obras grandes y a grandes empresas, se comprueba que ya se están adoptando medidas para hacer frente al calor en esas construcciones y la previsión de pasar a jornada continua, mientras que en las pequeñas el desconocimiento de sus responsables en esta materia es casi generalizado, con el riesgo que ello conlleva para las personas que están desarrollando estos proyectos.

Medidas a adoptar

El representante de UGT recuerda que entre los equipos de protección individual (EPI) que se deben de facilitar a los trabajadores de la construcción se encuentran también los cubrenucas y las cremas de protección solar, al igual que ofrecer agua fresca y disponer de una nevera para los alimentos de esos empleados durante los periodos en los que las temperaturas son más elevadas, «algo que desde marzo estamos recomendando en todas las obras que los sindicatos visitamos para asesorar sobre esta materia», apunta. Prueba de ello es que ambas organizaciones llevan repartidos más de 3.000 de esos cubrenucas en esas visitas, facilitando también crema solar.

Además, reitera que estos materiales tienen que estar a disposición de las plantillas durante los periodos de elevadas temperaturas, sin que existan fechas concretas para ello, y recuerda que Mallorca ha registrado ya jornadas con unos niveles de calor notables.

Los sindicatos recuerdan la implantación de la jornada continua para los trabajadsores de construcción a partir del 6 de julio / B. Arzayus

Del mismo modo, recuerda que entre el 6 de julio y el 28 de agosto los trabajos de construcción tienen que desarrollarse en jornada continua, con la recomendación de que se inicien a las 7 o las 8 de la mañana para concluir a las 2 de la tarde, que es cuando el calor es más intenso, y se lamenta el desconocimiento de esta medida que se están encontrando entre los responsables de las pequeñas obras cuando se acude a visitarlas y a asesorar en aspectos como la seguridad.

Roberto Serrano recuerda que su sindicato lleva tiempo reclamando que esas fechas se amplíen para fijar el mismo periodo marcado en Andalucía o en Madrid, que va del 1 de mayo al 15 de octubre, y lamenta el rechazo de la patronal del sector a aceptar esta reivindicación, aunque señala que el objetivo que se ha marcado es ampliar el plazo aplicado en Balears al menos en 15 días cada año hasta alcanzar esa pretensión.

Trabajadores irregulares

El representante de UGT apunta también que en las visitas a obras realizadas durante el último mes se han encontrado en urbanizaciones de Llucmajor cuatro casos en las que las reformas de chalés estaban siendo realizadas mayoritariamente por trabajadores irregulares procedentes de países de Latinoamérica y de Pakistán, con la agravante de que en el momento en que acudieron no había ningún responsable acompañándolos.

Serrano señala que la información que esas personas les facilitaron apunta a que son llevados por la mañana a esas obras y recogidos por la tarde, dejándolos solos para desarrollar esas reformas. "No eran capaces de decirnos la empresa para la que trabajaban ni había ningún cartel identificándola", afirma.

El representante sindical apunta que estas situaciones son comunicadas a la Inspección de Trabajo, aunque se desconoce si esta ha realizado posteriormente algún control.