UGT denuncia el "caos" en la planificación del asfaltado de las carreteras de Baleares

El sindicato UGT ha denuncia “la nefasta planificación” que ha realizado el gobierno balear en la ejecución de las obras de asfaltado de las principales vías de comunicación de las islas. Se considera que realizar estos trabajos en hora punta representa “una decisión incomprensible”, puesto que lo que está provocando son colas kilométricas, importantes retrasos y un grave perjuicio a miles de ciudadanos y trabajadores.

UGT considera especialmente grave el impacto que esta situación está ocasionando sobre el transporte discrecional, que representa un sector fundamental para la movilidad y para la actividad económicas de las islas. “Los trabajadores se ven obligados a soportar retrasos constantes, incumplimientos horarios y una pérdida de la productividad derivada exclusivamente de una mala planificación por parte de la administración”.

El sindicato considera que lo más adecuado es que estas obras de mejora de las carreteras se debería realizar en horario nocturno, cuando la intensidad del tráfico es mucho menor y las molestias para usuarios y trabajadores serían mínimas. Sin embargo, “el Gobierno ha optado por la peor solución posible, demostrando una preocupante falta de previsión, coordinación y sensibilidad hacia los problemas reales que afectan a la movilidad de nuestras islas”, señala la formación sindical. En este mismo sentido se recuerda los numerosos problemas de accesos, la escasez de espacios adecuados para las paradas y las dificultades que diariamente afronta el sector. A ello, según UGT, se añade la gestión de las obras que “agrava aún más una situación ya de por sí complicada”.

Desde UGT se exige al Govern que rectifique de inmediato, se replantee la programación de estos trabajos y se priorice los intereses de los ciudadanos y de los profesionales del transporte por encima de las decisiones “que solo generan caos circulatorio, pérdidas económicas y un deterioro de la calidad del servicio. Lo que estamos viendo actualmente es un ejemplo de cómo una mala planificación puede convertir una actuación necesaria en un problema añadido para toda la sociedad”, incide el sindicato.