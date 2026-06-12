El turista que visita Baleares reserva antes sus vacaciones y utiliza la IA para informarse mejor del destino

El nuevo informe turístico elaborado por Pimem, bajo el título “Baleares 2026: destino líder de industria tecnológica turística global”, demuestra que el cliente que viene a las islas cada vez reserva antes y utiliza nuevos canales de información de ofertas, sobre todo a través de la nueva herramienta que le permite la Inteligencia Artificial.

Este nuevo estudio ha sido elaborado por cuatro expertos: Paula Servera, de la empresa dingus; Javier Pérez, de Fidetour, Alonso Martos, de Mirai y Luis Sánchez, consultor de ProcessingSmart. Todos ellos aconsejan que la industria turística balear, como motor económico, gire también hacia una política industrial que se base en la tecnología, en la promoción del producto legal y en la inteligencia de datos.

Los expertos inciden en que Baleares no debe limitarse solo a recibir turistas, debe conocer sus gustos y sus necesidades, y para ello es muy importante el uso de las herramientas digitales. De hecho, las empresas digitales de las islas, dedicadas al sector de la gestión hotelera, son referentes en muchos países extranjeros.

En estos momentos la industria turística representa un 45% del Pib de Baleares y es el principal motor de empleo y actividad económica. Los datos reflejan que se trata de un destino maduro, con un gran cartel de atracción internacional, pero que afronta un nuevo reto: hay que mantener la competitividad, pero no tanto por el volumen de visitantes, sino por la calidad del cliente, unido a una mejor gestión, mayor rentabilidad y una mejor convivencia.

Una gran parte del informe se dedica a analizar la actividad que realizan las empresas insulares dedicadas a la tecnología turística. Estas empresas se han convertido en un industria, porque logran vender tecnología turística al resto del mundo, compitiendo en conectividad, distribución, venta directa, proporción de datos e inteligencia. En estos momentos desde Baleares se conectan hoteles, canales, agencias emisoras, agencias receptoras, touroperadores, bancos de camas, aerolíneas y cruceros.

Los expertos han realizado una lectura del mercado y llegan a la conclusión de que Baleares mantiene ese atractivo internacional y una gran capacidad de captación, con el objetivo de mejorar la calidad del cliente. Cada vez es mayor el gasto que realiza el turista, lo que evidencia de que es más rentable la calidad, que la cantidad. Pero al mismo tiempo la presión sobre la vivienda, la movilidad, los recuros y la convivencia obliga a realizar una mejor gestión y sobre todo políticas que ayuden a mejorar la situación de saturación de zonas y servicios.

El informe confirma que la inteligencia artificial ya está empezando a modificar la forma como los clientes buscan información del destino y realizan la gestión para reservar vuelo y hotel. Además, esta herramienta permite la reserva directamente con el hotel, sin la necesidad de recurrir a empresas intermediarias. Para Pimem esta transformación digital va a abrir una nueva etapa de competencia para hoteles y empresas turísticas. El nuevo modelo tiende no solo a atraer tráfico digital, sino sobre todo mejorar el contacto con el cliente, conocer sus preferencias y personalizar la experiencia.

Según los datos que presenta la empresa Dingus, para este verano ya se han registrado un 10% más de reservas que el año pasado, lo que demuestra que la temporada será muy buena. La demanda mayoritaria mantiene la estancia vacacional clásica, pero cada vez se detectan más escapadas cortas, viajes en grupos, el viajero individual y los regímenes alimentarios más variados.

Si hay más turistas, según el análisis que realiza la empresa Mirai, también habrá más ingresos, que ascenderán alrededor de un 14% sobre el año pasado. Los ingresos directos están creciendo más que las reservas y el turista es cada vez más previsor y reserva mucho antes sus vacaciones. Además, cada vez es más habitual que la reserva se realice a través del teléfono móvil.

Uno de los aspectos más destacado del informe es el análisis de la figura de la fidelización del cliente que ha realizado la empresa Fidetour. Se afirma que es más rentable el cliente que repite que el que viene por primera vez a Baleares. El primero suele gastar casi 200 euros día, mientras que el turista ocasional gasta 174 euros. El turista fiel reserva con mayor antelación porque tiene muy claro lo que busca y lo que pretende conseguir durante sus vacaciones. Además, prolonga muchos más días sus vacaciones en el archipiélagos. Por tanto, la conclusión es que es más rentable el turista que ya ha venido antes, que el que viene por primera vez.

El estudio elaborado por Pimem realiza una serie de recomendaciones al sector empresarial. Una de ellas es que hay que conseguir la fidelización del huésped, a la vez que el sector debe estar muy pendiente de los acontecimientos geopolíticos, de la conectividad, de la competencia del precio y conocer las características de los mercados emergentes. También hay que realizar un esfuerzo para conseguir que los clientes consuman en los hoteles los productos locales, para ayudar a la supervivencia de las empresas de las islas.

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En cuanto a la tecnología, el estudio deja muy claro que es necesario utilizar la inteligencia artificial como herramienta de gestión y sobre todo usarla para conocer mejor las características del futuro cliente.