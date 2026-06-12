Los trabajadores de asistencia a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma convocan una protesta en pleno conflicto laboral

El conflicto laboral en el servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) del aeropuerto de Palma se intensifica. Tras el fracaso de las negociaciones de mediación con la empresa adjudicataria, Adelte, y el inicio de paros intermitentes que llevan ya días provocando desajustes en las terminales, los sindicatos han dado un paso más en su estrategia de visibilización. Los representantes de los trabajadores han convocado una gran protesta para este sábado, 13 de junio, coincidiendo con la jornada establecida para la huelga total de 24 horas.

Bajo el lema "Contra la precariedad, por contratos dignos", el Comité de Empresa PMR Palma—integrado por las organizaciones CSIF, SOM Sindicalistes Balears y CESHA— ha hecho un llamamiento masivo a la plantilla a través de un cartel informativo. La movilización, bautizada popularmente como "La Marea Amarilla" busca canalizar el descontento de un colectivo que denuncia un "desgaste estructural insostenible". La cita está fijada entre las 10:00 y las 12:00 horas, estableciendo el punto de encuentro a las 9:30 horas en la parada de autobús de llegadas del aeródromo mallorquín.

Un conflicto enquistado

El detonante de estas protestas radica en lo que los sindicatos definen como una "precariedad crónica basada en el abuso de la contratación a tiempo parcial". Según los representantes del colectivo, la adjudicataria del servicio recurre de manera sistemática a las ampliaciones de jornada temporales para cubrir la operativa diaria en lugar de consolidar puestos a tiempo completo. Los datos aportados por el comité revelan que el año pasado se registraron más de 8.000 aumentos de jornada de un día para otro, sumados a otros 1.800 en lo que va de primavera.

"Los trabajadores estamos cansados de sostener la operativa a costa de nuestra salud, nuestro descanso y nuestra estabilidad laboral", lamentan desde el colectivo. Los empleados sostienen que estas cifras demuestran que existe volumen de trabajo suficiente para garantizar la estabilidad de la plantilla, pero que "la compañía prefiere gestionar el servicio bajo una flexibilidad forzada". Esta situación, denuncian, impide la conciliación familiar y ejerce una fuerte presión psicológica sobre los contratados más recientes.

Tensión en las terminales y desprotección

El impacto de las jornadas de huelga ya se ha dejado sentir en la actividad aeroportuaria, especialmente durante las franjas de paros absolutos, lo que ha obligado a la dirección a movilizar al personal de oficinas y mandos intermedios para asumir tareas operativas de traslado de pasajeros. Sin embargo, la tensión ha alcanzado cotas alarmantes tras denunciarse la agresión a una trabajadora del servicio la pasada noche por parte de dos pasajeras. Desde el entorno de los afectados critican la desprotección sufrida durante el incidente, asegurando que en ese momento "no había responsable en nuestra empresa, ningún jefe de turno ni jefe de rampa".

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Con el lema "¡Que se nos vea y que se nos oiga!", la convocatoria de este sábado pretende escenificar la unión de la plantilla en el día de mayor tráfico aéreo de la semana, exigiendo un marco de respeto y la "dignificación real" de sus condiciones de trabajo.