Salud y jefes de servicio de Son Espases cierran filas sin aclarar los datos de la crisis del hospital

La conselleria de Salud y jefes de servicio de Son Espases han salido en defensa de los profesionales del hospital después de que trascienda la crisis que atraviesa el centro y las informaciones sobre un boicot por parte de los facultativos. A través de dos comunicados difundidos tres días después de que trasciendan las primeras informaciones, rechazan de forma tajante que los médicos estén retrasando altas de forma intencionada para perjudicar el funcionamiento del hospital.

Por un lado, el comunicado de jefes de servicio afirma rotundamente que "es absolutamente falso que exista un conflicto interno" entre médicos que esté afectando al desarrollo normal de la actividad asistencial y aseguran que los profesionales trabajan de forma "coordinada, cohesionada y multidisciplinar" con el "objetivo común" de "ofrecer la mejor atención posible a los pacientes".

También rechazan "categóricamente" cualquier "insinuación" sobre retrasos intencionados en las altas hospitalarias o en la actividad asistencial. Según señalan, las decisiones sobre ingresos, altas o tratamientos se adoptan "exclusivamente siguiendo criterios clínicos, científicos y de seguridad" para los pacientes.

En términos similares se expresa la conselleria de Salud. El departamento que dirige Manuela García considera "inadmisible" insinuar que los profesionales de Son Espases estén aumentando la duración de las estancias hospitalarias como forma de protesta y sostiene que una acusación de este tipo es "infundada, injusta y una falta de respeto" hacia los facultativos y sanitarios del hospital.

Ambos comunicados coinciden también en defender la actividad extraordinaria que se realiza fuera del horario ordinario. Los jefes de servicio recuerdan que este tipo de actividad existe "históricamente" en la sanidad pública y que incluye no solo intervenciones quirúrgicas, sino también consultas, procedimientos diagnósticos, programas de trasplantes y actuaciones destinadas a reducir listas de espera. Los jefes de servicio recuerdan que, aunque el sistema de pluses económicos se ha extendido a otras especialidades (de 6 en la anterior legislatura a 14 en esta), su filosofía es "ofrecer una respuesta asistencial adicional" cuando lo requieren "las necesidades clínicas y organizativas".

Cabe decir que el comunicado atribuido a los jefes de servicio no está firmado por ningún responsable concreto ni especifica cuántas jefaturas se adhieren a su contenido. El documento ha sido remitido por correo a los medios por la jefa de servicio de Análisis Clínicos, Isabel Llompart, y en copia figuraban cinco jefes de servicio de responsables de otros servicios: Javier Ángel Ibáñez, de Neurocirugía; Jaime Estrada, de Cirugia Plástica; Bernardino Comas, de Urgencias; Javier Murillas, de Medicina Interna; y Antonio Oliver, de Microbiología. En cualquier caso, Son Espases cuenta con cerca de medio centenar de jefaturas y el texto, al no contar con ninguna firma, no permite saber cuántos apoyos reúne exactamente.

Por su parte, la Conselleria sostiene que el sistema de pluses fue creado en 2022 (bajo el mandato de Josep Pomar, que lo implantó en seis especialidades) y está diseñado para garantizar intervenciones de alta complejidad, larga duración y elevado consumo de recursos, defendiendo que su finalidad es "preservar la actividad más especializada del sistema sanitario público", ya que, según argumentan, "difícilmente se podría sostener únicamente con los instrumentos ordinarios de incentivación".

Más allá de esta defensa cerrada de los profesionales y del modelo de actividad extraordinaria, dejan varias cuestiones sin responder. Una de las más llamativas es que ninguno de los textos aporta datos o explicaciones sobre datos como el abrupto aumento de la estancia media hospitalaria, que ha pasado de seis a siete días en un año, o el incremento del coste de las cirugías pese al descenso de la actividad.

Tampoco aparece uno de las principales argumentos que la propia gerente de Son Espases, Cristina Granados, esgrimió en su comparecencia parlamentaria: la huelga médica, una circunstancia ausente en ambos comunicados. Granados atribuyó a las protestas de los facultativos el 95% de las intervenciones quirúrgicas no realizadas y parte del deterioro de los indicadores asistenciales. Pero ni el comunicado de jefes de servicio ni el de la Conselleria lo mencionan ni valoran su posible impacto sobre la actividad del hospital.

Otra ausencia significativa es la de la propia gerente. El comunicado de jefes de servicio no menciona a Cristina Granados y se centra únicamente en defender la profesionalidad de los médicos y el funcionamiento de la actividad asistencial. La conselleria de Salud sí incluye una referencia a la gerente del hospital en el último párrafo del comunicado, en el que expresan su "reconocimiento público· a "la directora gerente de Son Espases y a todo el equipo directivo" por los proyectos impulsados durante los últimos años, sin mencionar su nombre. Pese al reconocimiento, cada vez son más las voces dentro del hospital que dan por hecho que Granados no continuará al frente de Son Espases la próxima legislatura. Los textos tampoco responden a cuestiones como las tensiones dentro del equipo directivo o la cascada de salidas en la cúpula del hospital.

A los comunicados de Salud y de los jefes de servicio se ha sumado además el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que ha defendido la "integridad profesional" de los facultativos de Son Espases y ha rechazado cualquier insinuación que pueda poner en duda su "ética, compromiso o profesionalidad". El sindicato reclama también que el debate sobre la situación del hospital se desarrolle desde el "rigor técnico, la transparencia y el respeto institucional" y considera que las discrepancias sobre modelos de gestión no deben traducirse en cuestionamientos hacia los médicos.

Al igual que ocurre en los otros dos comunicados, Simebal centra su mensaje en la defensa de los médicos y evita entrar a valorar la gestión de la dirección del hospital o las polémicas que han rodeado a la gerente durante las últimas semanas.