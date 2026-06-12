Las autoescuelas baleares anuncian un verano "caliente" por la falta de examinadores y una cola de 9.000 alumnos

«Este verano va a ser caliente, caliente», señala la presidenta de la asociación de autoescuelas de Baleares, Joana Ribas, debido a la falta de examinadores para la obtención del carné de conducir que registran las islas, sumada a que el verano es la época en la que más jóvenes aspiran a conseguir esa autorización para ponerse al volante de un vehículo. Añade que la situación actual que se está viviendo en el archipiélago es insostenible, y reclama a la Dirección Provincial de Tráfico la adopción de medidas urgentes, como destinar a la isla a algunos de sus examinadores itinerantes o autorizar horas extras para poder realizar estas pruebas durante las tardes.

Ribas subraya que en estos momentos hay en las islas unos 9.000 alumnos que ya han aprobado la prueba teórica y que están a la espera de superar el examen práctico, la cifra más alta registrada hasta ahora en las islas, y ello a pesar de las pruebas extraordinarias que se han realizado durante los dos últimos sábados y a los que se han podido presentar unas 400 personas.

Sobre estas dos jornadas, lamenta igualmente que se autorizaran desde Madrid con una antelación muy limitada lo que hizo que no se pudieran presentar un número mayor de aspirantes, a lo que se sumó que se limitó a la obtención del carné a los automóviles, excluyendo las pruebas para motos y vehículos pesados.

Situación agravada

El problema de la escasez de examinadores de Baleares se está viendo agravado por dos factores. El primero es que una plantilla de examinadores que ya es reducida se ha visto recortada todavía más por bajas por enfermedad de larga duración de cuatro de estas personas.

Pero además, hay uno que ha sido ascendido y se va, y dos actúan como coordinadores. Eso supone que de los 17 funcionarios que teóricamente se dedican a estas funciones para las tres islas, solo diez están realmente operativos para realizar las pruebas, según subraya la presidenta de esta organización, al tiempo que recuerda que se llegaron a tener 21 para el conjunto del archipiélago.

Las autoescuelas reclaman más horas extras para los examinadores / M. Mielniezuk

Hay que sumar que Ibiza no dispone de examinadores, lo que implica que algunos de los de Mallorca tienen que desplazarse hasta esa isla para realizar esas pruebas.

Joana Ribas pone en valor que el jefe de Tráfico en Baleares, Fernando Alonso, «se desvive por intentar solventar el problema, pero no dispone de medios suficientes ni en las oficinas ni en la calle». Como ejemplo de ello, la presidenta de las autoescuelas de las islas asegura que la dependencia de Ibiza «estuvo a punto de cerrar durante el mes pasado».

Esta reducción de los examinadores coincide además con el aumento de profesores de autoescuela que se ha conseguido, lo que supone que las empresas han aumentado su capacidad para formar a los aspirantes a la obtención del permiso de conducción.

Esta situación está haciendo que las autoescuelas pequeñas se estén viendo limitadas a la presentación al examen de cuatro alumnos por mes en un momento en el que hay una «avalancha de peticiones». El impacto que eso está teniendo sobre este sector empresarial es enorme, ya que está obligando a reducir la actividad de muchas autoescuelas y, consecuentemente, sus ingresos.

Añade que actualmente unos 70 alumnos diarios pueden realizar las pruebas en el conjunto de Baleares, una cifra que calificada de insignificante para las necesidades reales.

Impacto en los alumnos

Pero los perjuicios sobre los alumnos son igualmente notables, añade Ribas. Las autoescuelas han cambiado de estrategia, y ahora no inician las clases prácticas para los alumnos que ya han aprobado la teórica hasta que calculan que los van a poder presentar a examen una vez preparados. Eso supone aplazamientos de dos y tres meses para completar todo este proceso.

El problema es que muchos jóvenes que hace poco que han llegado a la mayoría de edad, y una vez superadas las pruebas de selectividad, intentan conseguir el carné de conducir durante el verano antes de que muchos de ellos tengan que desplazarse a la península para estudiar en alguna universidad.

La mala noticia, según reconoce la presidenta de la citada patronal, es que los que acaban de iniciar su formación previsiblemente no van a poder examinarse hasta octubre, haciendo inviable esa planificación.

Por ello, insiste en reivindicar que desde Madrid se autorice el envío de examinadores itinerantes, pero sobre todo que se dé luz verde a una bolsa de horas extras que permita extender las pruebas durante las tardes, al considerar que es la mejor fórmula para paliar la actual situación de colapso. En cualquier caso, Joana Ribas admite que cualquier medida que se adopte será bien recibida "porque estamos desesperados".