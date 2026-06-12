El Govern ve con buenos ojos que la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca se tramite por la vía rápida

El Govern balear respalda que la futura ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca avance por la vía rápida en el Parlament, aunque evita posicionarse sobre la posibilidad de ampliar el periodo de sesiones de la Cámara para acelerar todavía más su aprobación. Así lo ha manifestado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, quien ha asegurado que el Ejecutivo ve "con buenos ojos" cualquier mecanismo que permita agilizar la tramitación de la norma impulsada por el Consell de Mallorca para controlar la presión de tráfico en la isla.

La proposición de ley, aprobada la pasada semana por el Consell de Mallorca, inició oficialmente su recorrido parlamentario el lunes, cuando fue registrada en la Cámara autonómica. Tanto el PP como el PSIB han solicitado que la norma se tramite por el procedimiento de urgencia, una fórmula que permitirá reducir los plazos parlamentarios habituales. La ley pretende dotar a Mallorca de herramientas legales para establecer límites a la entrada y circulación de vehículos en determinados periodos, con el objetivo de combatir la congestión de las carreteras y la saturación de la red viaria, especialmente durante la temporada turística.

Más allá de la tramitación urgente, los grupos de la izquierda han planteado habilitar sesiones extraordinarias del Parlament para acelerar todavía más la aprobación de la norma y garantizar que pueda entrar en vigor en los plazos previstos. La propuesta será debatida y votada el próximo martes en la Cámara autonómica, aunque por el momento el Govern no ha querido avanzar cuál será la posición del PP sobre esta cuestión.

Preguntado expresamente sobre si los populares apoyarán ampliar el periodo de sesiones, Costa ha asegurado que desconoce cuál será el sentido del voto del grupo parlamentario del PP. De este modo, el Ejecutivo autonómico mantiene su respaldo a la aceleración de la ley, pero deja en manos de los grupos parlamentarios la decisión sobre la organización de los trabajos de la Cámara y la eventual celebración de más plenos para agilizar su aprobación. La norma impulsada por el Consell de Mallorca constituye una de las principales apuestas institucionales para intentar contener el crecimiento del tráfico en la isla y dar respuesta a las crecientes quejas por la saturación de las carreteras durante los meses de mayor afluencia turística.