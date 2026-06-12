El Govern iniciará este mes la elaboración de los Presupuestos de 2027 y confía en negociarlos "con total normalidad"

El Govern iniciará este mismo mes la tramitación de los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2027 con la intención de afrontar su negociación "desde la más absoluta normalidad", pese a no contar con una mayoría parlamentaria propia y a que todavía no ha comenzado los contactos con Vox para abordar las cuentas del próximo ejercicio.

Así lo ha asegurado este viernes el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, quien ha explicado que el Ejecutivo aprobará a finales de junio la orden de elaboración de los presupuestos, el primer paso formal del proceso presupuestario. El portavoz del Ejecutivo ha remarcado que la intención es seguir el calendario habitual. Una vez publicada la orden, las diferentes consellerias comenzarán a elaborar sus propuestas de gasto para el próximo ejercicio.

Posteriormente llegará la aprobación del techo de gasto, previsiblemente entre septiembre y octubre, antes de iniciar la negociación parlamentaria de las cuentas. "Si es posible y se aprueba el techo de gasto, tramitaremos los presupuestos. Nuestra intención es aprobarlos", ha afirmado. El vicepresidente ha reconocido, sin embargo, que a día de hoy el Govern todavía no ha mantenido conversaciones con Vox sobre las cuentas autonómicas. "A partir de ahí vamos a ver cómo fluyen las negociaciones. No hemos hablado con Vox sobre esto", ha indicado.

Pese a ello, Costa ha admitido que el socio más probable para sacar adelante los presupuestos vuelve a ser la formación de Santiago Abascal, con quien el Ejecutivo ya pactó las cuentas de 2024 y 2026. "Previsiblemente será con Vox, que es con quien hemos aprobado todos los presupuestos", ha señalado.

No obstante, el dirigente popular ha querido marcar límites al futuro diálogo y ha dejado claro que el Govern pretende negociar exclusivamente el contenido presupuestario. "Si Vox dice que quiere hablar de otras cosas, no. Nosotros negociamos presupuestos", ha subrayado.

La fórmula del Govern: acuerdos ley a ley

Costa ha defendido además la estrategia que el Ejecutivo autonómico viene aplicando desde el inicio de la legislatura, basada en alcanzar acuerdos puntuales para cada iniciativa parlamentaria. "Negociar ley a ley es lo que hemos hecho siempre", ha afirmado el vicepresidente, quien ha recordado que esa misma fórmula permitió aprobar recientemente la ley ómnibus impulsada por el Govern tras cerca de seis meses de negociación parlamentaria.

En este sentido, ha avanzado que el Ejecutivo espera cerrar próximamente acuerdos con Vox para sacar adelante dos de sus principales proyectos normativos pendientes: la futura Ley de Costas y la nueva Ley Agraria. "Estamos negociando una Ley de Costas con quien está dispuesto, que es Vox", ha señalado. Lo mismo ocurre, según ha explicado, con la Ley Agraria, otra de las normas estratégicas de la legislatura y cuya aprobación también pretende impulsar el Ejecutivo en los próximos meses. Costa se ha mostrado convencido de que ambas iniciativas podrán superar los trámites parlamentarios y ha avanzado que el Govern prevé aprobar los correspondientes proyectos de ley en el Consell de Govern antes de remitirlos a la Cámara autonómica.

El vicepresidente ha insistido en varias ocasiones en que la prioridad del Ejecutivo es mantener una imagen de estabilidad institucional pese a la compleja aritmética parlamentaria. "El Govern siempre va a apelar a la estabilidad y a la tranquilidad", ha señalado, para añadir que el Ejecutivo intentará sacar adelante todas las iniciativas posibles mediante el diálogo parlamentario. "Si se pueden aprobar, lo haremos; y si no, no", ha resumido.

Con este planteamiento, el Govern de Marga Prohens se prepara para afrontar la recta final de la legislatura manteniendo la misma hoja de ruta que ha seguido hasta ahora: negociar los presupuestos por un lado y buscar acuerdos puntuales para cada proyecto legislativo, principalmente con Vox, socio imprescindible para que las principales iniciativas del Ejecutivo puedan prosperar en el Parlament.