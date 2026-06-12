El Govern destina 63 millones a ampliar la flota de trenes y acelera la construcción de la nueva estación de autobuses en Campos

El Govern balear ha dado este viernes un nuevo impulso a la mejora del transporte público en Mallorca con dos actuaciones estratégicas: la ampliación de la flota ferroviaria de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), con una inversión de 63,35 millones de euros, y la declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico de la futura estación de autobuses interurbanos de Campos para acelerar su construcción.

Por una parte, el Consell de Govern ha autorizado a SFM a tramitar el expediente de gasto para la adquisición de dos nuevos trenes, cinco coches remolque y diverso material de reserva con el objetivo de reforzar la capacidad de la red ferroviaria ante el fuerte crecimiento de usuarios registrado en los últimos años. La inversión asciende a 63,35 millones de euros (IVA incluido) y permitirá incorporar dos nuevas unidades de la serie 1100, ampliar los trenes actuales de tres a cuatro vagones y disponer de más material de reserva para garantizar la fiabilidad del servicio.

La decisión llega después de que el número de viajeros del tren haya pasado de alrededor de siete millones en 2022 a unos doce millones en 2025. Según el Ejecutivo autonómico, este incremento de la demanda obliga a aumentar tanto la capacidad de transporte como la disponibilidad de la flota para poder mejorar las frecuencias en los próximos años.

El contrato contempla la compra de dos nuevas unidades de la serie 1100, que se sumarán a las cinco incorporadas en 2022 hasta alcanzar un total de siete trenes de este modelo. También prevé la adquisición de cinco coches remolque de la serie 8100 para ampliar las composiciones actuales de tres vagones a cuatro, una medida que incrementará en un 36% la capacidad de transporte de pasajeros de estas unidades.

Asimismo, se suministrarán cuatro bogies y dos bastidores de la serie 8100 para reforzar el material de reserva y minimizar el impacto de posibles averías o incidencias. El contrato incluye además el mantenimiento de las nuevas unidades durante el periodo de garantía y la asistencia técnica necesaria para su puesta en funcionamiento. El plazo de ejecución previsto es de 75 meses desde la firma del contrato, cuya adjudicación se espera que pueda producirse antes de que finalice este año.

Impulso a la estación de autobuses de Campos

Paralelamente, el Consell de Govern ha aprobado la declaración de proyecto de especial interés estratégico autonómico para la futura estación de autobuses de Campos, una medida que permitirá agilizar la tramitación administrativa de una infraestructura considerada clave para la movilidad en la comarca del Migjorn.

La nueva estación se ubicará en una parcela de unos 4.400 metros cuadrados situada en la ronda de La Rambla y sustituirá unas instalaciones que, según el Govern, han quedado desbordadas por el incremento de servicios y viajeros. Campos se ha consolidado como el principal nodo de intercambio de transporte público del sur de Mallorca y canaliza buena parte de las conexiones entre Palma, el Migjorn y las principales zonas turísticas del litoral.

La infraestructura centralizará la conexión de líneas estratégicas de la red TIB, entre ellas la 501 y 501 Exprés entre Palma y Campos, la 515 que une Cala d'Or con Palma pasando por Campos, la 517 entre Santanyí, la Colònia de Sant Jordi y Campos, así como la línea A51 del Aerotib, que conecta durante todo el año esta zona con el aeropuerto de Palma. También dará servicio a las líneas que enlazan el municipio con Cala Figuera y Sa Ràpita.

El proyecto contempla la construcción de un espacio específico para la operativa de autobuses y la incorporación de nuevos servicios para los usuarios, como un punto de información, aseos y una gran cubierta para proteger a los pasajeros de la lluvia y del calor. Además, busca mejorar la integración del transporte público dentro de la trama urbana del municipio.

La declaración aprobada por el Govern se ampara en el decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos y supone que los terrenos previstos para la actuación quedarán automáticamente calificados como sistema general de comunicaciones. Esto permitirá desarrollar no solo la estación de autobuses, sino también otras instalaciones vinculadas a la movilidad sostenible, incluido un posible aparcamiento disuasorio para favorecer el intercambio modal y reducir el uso del vehículo privado.

Con ambas actuaciones, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar la capacidad del transporte público terrestre de Mallorca tanto en el ámbito ferroviario como en la red de autobuses interurbanos, en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda de movilidad colectiva en la isla.