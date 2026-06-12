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Baleares amplía el Cheque Canguro: financiará campamentos de verano y actividades vacacionales para facilitar la conciliación

La iniciativa busca ayudar a las familias a afrontar los gastos derivados del cuidado de menores mientras los progenitores trabajan

El cheque canguro podrá cubrir gastos de campamentos y otras actividades de verano.

El cheque canguro podrá cubrir gastos de campamentos y otras actividades de verano. / DM

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Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Govern balear ha aprobado una nueva convocatoria del Cheque Canguro dotada con 1,25 millones de euros que incorpora una importante novedad: las familias podrán utilizar estas ayudas para financiar campamentos de verano y otras actividades durante las vacaciones escolares de sus hijos.

El Consell de Govern ha dado este viernes luz verde a la partida presupuestaria, propuesta por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, con el objetivo de poner en marcha la segunda edición de este programa de ayudas destinado a facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar durante 2026.

La iniciativa busca dar continuidad a las medidas impulsadas en la primera convocatoria y ayudar a las familias a afrontar los gastos derivados del cuidado de menores mientras los progenitores trabajan. En esta ocasión, además de mantener las líneas de apoyo ya existentes, el Ejecutivo autonómico amplía el alcance de las ayudas para cubrir nuevas necesidades de conciliación.

La principal novedad es la inclusión de los gastos asociados a escuelas de verano, campamentos y otras actividades organizadas durante los periodos vacacionales, una reivindicación habitual de muchas familias que encuentran dificultades para compatibilizar el calendario laboral con las largas vacaciones escolares. Desde el Govern destacan que esta ampliación permitirá avanzar en el cumplimiento de la Ley de conciliación y ofrecer nuevas herramientas para atender situaciones que hasta ahora quedaban fuera del programa.

Ayudas para el cuidado de menores

La primera convocatoria del Cheque Canguro estuvo orientada principalmente a facilitar la contratación de personal dedicado al cuidado de menores y a promover condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras del hogar. Ahora, la nueva línea de ayudas incorpora medidas más amplias dirigidas a apoyar diferentes fórmulas de conciliación familiar, incluyendo servicios complementarios vinculados al cuidado infantil y a la atención de menores durante los periodos no lectivos.

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El Ejecutivo autonómico considera que este tipo de políticas son fundamentales para evitar que las responsabilidades familiares se conviertan en un obstáculo para el desarrollo profesional, especialmente en el caso de las mujeres, que continúan asumiendo una parte mayoritaria de las tareas de cuidados. El objetivo del programa es ayudar a las familias de Baleares a compatibilizar el trabajo con la atención de los hijos y otras personas dependientes a su cargo, reduciendo la carga económica que supone recurrir a servicios de cuidado durante la jornada laboral o en los periodos vacacionales. La convocatoria contará con una dotación inicial de 1,25 millones de euros y permitirá sufragar gastos realizados durante este año relacionados con el cuidado de menores y las distintas actividades contempladas en el programa.

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