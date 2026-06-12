Las familias del Centro de Tecnificación de Baleares denuncian su "indefensión" ante Educación por las quejas contra el orientador

La crisis que sacude al Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (CTEIB) —que actualmente también integra el IES CTEIB, en Palma— suma un nuevo capítulo que afecta directamente a la comunidad escolar. Diversas familias se han puesto en contacto a lo largo de la mañana de este jueves con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMIPA) del centro para recordar la situación de "indefensión" y "desamparo" que aseguran estar viviendo. El detonante ha sido el anuncio por parte de este diario del nombramiento de Miguel Ángel Lorenzo para pacificar el complejo, un giro de guion que ha reactivado el temor de los padres a que las denuncias contra el Departamento de Orientación queden en el olvido.

El malestar, lejos de ser una reacción espontánea, viene de lejos y ha quedado reflejado de forma oficial en los órganos de representación del centro. Según ha podido saber este rotativo, durante el último Consell Escolar ordinario del IES CTEIB, celebrado la semana pasada, la representación de la AMIPA exigió que constara expresamente en acta su "profunda preocupación, impotencia e indignación ante la falta de respuesta efectiva por parte de la Consejería de Educación y de la Inspección Educativa". La queja hace referencia a un escrito presentado formalmente hace ya un año, en julio del pasado curso, en el que se trasladaron unos hechos que la asociación califica de "extrema gravedad y que afectan directamente al bienestar, la seguridad y la adecuada protección de los alumnos del centro".

Un año de "silencio"

A pesar del tiempo transcurrido, las familias denuncian que la administración autonómica ha ignorado sistemáticamente sus advertencias sobre la gestión del orientador. "Durante este tiempo, un año, no consta a esta asociación que se haya mostrado interés alguno por conocer los casos denunciados", critican con dureza desde la AMIPA. Los representantes de los padres consideran intolerable que se haya cruzado la barrera de los doce meses sin que se hayan tomado medidas ni recabado más información, especialmente al tratarse de un ámbito tan sensible como el de la atención y orientación psicológica de menores de edad, donde "la diligencia y la actuación preventiva deberían ser prioritarias".

La prolongada falta de iniciativa por parte de la Conselleria de Antoni Vera -en palabras de las familias- ha terminado por minar la confianza de la comunidad educativa en las instituciones públicas encargadas de velar por los estudiantes. En su última intervención oficial, el colectivo de padres dejó constancia de que "esta situación genera en las familias una sensación de desamparo institucional y una pérdida de confianza en los mecanismos que deberían garantizar la protección de los menores dentro del sistema educativo". Para la AMIPA, el silencio de la administración solo admite una lectura posible, ya que interpretan la falta de actuación como "una grave indiferencia ante unos hechos que, por su naturaleza, exigían una respuesta clara, inmediata y proporcionada".

Macroinvestigación en marcha

Como respuesta a este escenario de tensión y a las demandas de los padres, Educación recuerda que el centro ha sido objeto de una exhaustiva investigación que ya ha cristalizado en medidas contundentes. En este sentido, cabe recordar que la administración autonómica ha notificado la apertura de una "resolución de inicio de procedimiento disciplinario" a cuatro miembros clave de la cúpula del centro y al orientador en cuestión, una decisión tomada "en base a las informaciones reservadas que se llevaron a cabo tras la inspección «excepcional» del pasado mes de junio". Con este movimiento, el Govern balear remarca que no ha existido inacción, sino un proceso de fiscalización riguroso sobre la gestión del complejo.

Desde los despachos de la administración ya insistieron en mantener la cautela debido a la complejidad jurídica del caso, señalando que "es un procedimiento largo y una vez acabe y haya propuesta de resolución definitiva ya lo valoraremos". Este expediente disciplinario no solo pone el foco en la destituida directora, Sonia Gabaldón, por una presunta "falta de rendimiento que afecta al funcionamiento del servicio", o en los jefes de estudios por supuestas "acciones u omisiones dirigidas a evadir el sistema de control de horarios" y deficiencias en el control de fondos económicos. La Conselleria subraya que el propio orientador del centro está incluido en este proceso sancionador, siendo precisamente el perfil que acumula un mayor número de propuestas de sanción, con un total de cinco cargos que incluyen tres faltas graves y dos leves.

Preocupación por los antecedentes del docente

La inquietud de los padres se ve agravada por el historial del profesional que encabeza el Departamento de Orientación, un factor que incrementa la percepción de riesgo dentro del instituto. Las familias insisten de forma reiterada en que "no puede obviarse, además, que el profesional al que se refieren las quejas tiene graves antecedentes judiciales conocidos públicamente", vinculados a episodios conflictivos previos en otro centro educativo de las islas. La asociación recuerda de hecho que "la Conselleria de Educación fue condenada por su inacción ante aquella situación", un precedente que incrementa el temor a que la historia vuelva a repetirse si no se actúa con celeridad.

Hasta el momento, la AMIPA del IES CTEIB había cerrado filas con el equipo directivo saliente, argumentando que el verdadero foco de inestabilidad del centro no emanaba de la gestión económica o el supuesto absentismo investigado por Inspección, sino de las "múltiples quejas formuladas por varias familias en relación con actuaciones del Departamento de Orientación". Los padres lamentan que, mientras la Conselleria ha actuado con rapidez para decretar el cese de la cúpula directiva por motivos técnicos, el expediente específico sobre las quejas del alumnado continúe diluido dentro de una macrocausa que también dirime disputas internas del claustro, como las supuestas faltas de "obediencia con los superiores" y comentarios despectivos atribuidos al orientador.

El relevo en la dirección, que a partir de septiembre asumirá el docente externo Miguel Ángel Lorenzo con un perfil técnico, abre un escenario de incertidumbre para los afectados. Las familias temen que el cambio en los despachos sirva para pasar página en falso sin resolver el conflicto de atención a los menores. Por ello, el colectivo de madres y padres urge al nuevo responsable y a la Conselleria a desligar las cuotas de poder del claustro de la situación real del Departamento de Orientación, exigiendo que se devuelva de forma prioritaria "la seguridad jurídica y emocional a las aulas del Centro de Tecnificación".