Etihad Airways aterriza en Palma con una apuesta por el turismo de alto poder adquisitivo: "Buscamos calidad, no cantidad"

La aerolínea Etihad Airways ha inaugurado este viernes la primera conexión aérea directa entre Palma y Abu Dabi con unas perspectivas de crecimiento que han superado sus propias previsiones iniciales. La compañía emiratí, que operará tres vuelos semanales hasta mediados de septiembre, ya contempla aumentar frecuencias e incluso ampliar la temporada en los próximos años si se mantiene la demanda registrada en estas primeras semanas. En una rueda de prensa, los responsables de la compañía han asegurado que apuestan por el turismo de alto poder adquisitivo: "Buscamos calidad, no cantidad".

El vuelo inaugural ha aterrizado en Son Sant Joan con el avión completamente lleno. En la presentación de la nueva ruta, los responsables de la compañía han explicado que inicialmente esperaban una ocupación de entre el 70% y el 80%, pero que las reservas actuales apuntan a factores de carga superiores al 85% e incluso cercanos al 90%.

La presentación de la nueva ruta Abu Dabi-Palma de la aerolínea Etihad Airways. / Manu Mielniezuk

"El vuelo de hoy ha ido completamente lleno", ha destacado el director comercial de Etihad Airways, Arik De. La compañía prevé operar alrededor de 12.000 pasajeros durante esta primera temporada estival y no descarta incrementar la oferta ya el próximo año.

"Ahora tenemos tres vuelos cada semana; tal vez el próximo año cuatro o cinco", ha avanzado el directivo, que también ha señalado que la compañía estudiará alargar las operaciones más allá del verano. Como referencia, ha recordado que la ruta de Málaga comenzó con dos frecuencias semanales y ahora cuenta con un vuelo diario.

La nueva conexión convierte a Mallorca en el cuarto destino de Etihad en España, después de Madrid, Barcelona y Málaga, y supone el primer enlace directo de la isla con Abu Dabi y con buena parte de Asia y Oceanía a través del hub de la capital emiratí.

Según han explicado los responsables, los destinos más demandados por los viajeros que parten desde España son Tailandia, Abu Dabi, Maldivas, Bali y Japón. Además, han asegurado que más de la mitad de sus pasajeros en España son residentes españoles que utilizan la red de conexiones de la aerolínea para viajar a otros destinos internacionales.

La operativa se realizará con el nuevo Airbus A321LR, un modelo configurado con solo 160 plazas frente a las más de 200 que suelen ofrecer otras aerolíneas con aparatos similares. El avión dispone de dos suites de primera clase, 14 asientos business completamente reclinables y 144 plazas en clase turista.

Uno de los asuntos que han mencionado es la protesta de un grupo de activistas esta mañana en el aeropuerto de Palma en contra de la inauguración de la ruta. Sobre eso, los representantes de Etihad han defendido que su propuesta está "alejada del turismo masivo" y alineada con el modelo que, según ellos, buscan las instituciones baleares.

"Estamos interesados en el turismo de calidad, no en el turismo de masas", ha afirmado Juan José Tuccio, responsable de operaciones, que ha explicado que el perfil de viajero que busca Etihad está vinculado al lujo, la gastronomía, la cultura, la náutica, el golf o las experiencias exclusivas. "Somos muy conscientes de los problemas que atraviesa Baleares. La propuesta que trae Etihad es precisamente la que buscan las administraciones: turismo de calidad", ha defendido. La compañía también ha subrayado que el nuevo Airbus A321LR consume alrededor de un 20% menos de combustible que modelos anteriores.