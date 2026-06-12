Cuándo empieza el verano 2026 en Mallorca: fecha, hora y diferencia con el verano meteorológico

El verano de 2026 ya tiene fecha y hora oficial. La estación empezará en España el domingo 21 de junio a las 9.24 horas, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional. En Mallorca, por tanto, el verano astronómico arrancará también ese mismo día y a esa misma hora.

El día más largo del año

El inicio del verano coincide con el solsticio de verano, el momento en el que el hemisferio norte recibe más horas de luz solar. Es, en la práctica, el día más largo del año y el pistoletazo de salida oficial a la estación más esperada en Mallorca: playas, calor, verbenas, terrazas llenas y la cuenta atrás para las vacaciones.

Aunque el ambiente veraniego suele llegar antes a la isla, el calendario astronómico marca el cambio de estación el 21 de junio. A partir de ese momento, los días seguirán siendo muy largos, aunque poco a poco empezarán a perder minutos de luz.

¿Por qué a veces empieza el 20 y otras el 21?

La fecha del solsticio no es siempre exactamente la misma. Puede caer entre el 20 y el 21 de junio, dependiendo del ajuste entre el calendario y el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. En 2026, el verano llegará el 21 de junio a las 9.24 horas y durará aproximadamente 93 días y 16 horas, hasta el inicio del otoño, previsto para el 23 de septiembre.

Un joven bebe agua junto a un termómetro que marca 40 grados. / EFE / Salas

El verano meteorológico ya empezó el 1 de junio

Hay otra fecha que también conviene tener en cuenta: el verano meteorológico. A diferencia del astronómico, que depende del solsticio, el verano meteorológico empieza siempre el 1 de junio y termina el 31 de agosto. Es el periodo que se utiliza habitualmente para analizar temperaturas, lluvias y balances climáticos. Aemet emplea ese trimestre —junio, julio y agosto— para sus resúmenes estacionales.

Por eso, aunque oficialmente el verano astronómico no empieza hasta el 21 de junio, desde el punto de vista meteorológico Mallorca ya está dentro del periodo estival desde el primer día del mes.

Un verano que llega con la mirada puesta en el calor

El inicio del verano de 2026 llega después de años marcados por temperaturas cada vez más altas. El verano de 2025 fue el más cálido de la serie histórica en España, según el balance de Aemet, con una temperatura media peninsular de 24,2 grados, 2,1 por encima de la media del periodo 1991-2020.

En Mallorca, el arranque del verano suele notarse antes en la calle que en el calendario: noches más templadas, playas llenas los fines de semana, más tráfico hacia la costa y una agenda festiva que se acelera con Sant Joan, las fiestas populares y el inicio de la temporada alta turística.