Los transportistas comenzarán a cobrar en julio las ayudas del Govern por la guerra de Irán

Los transportistas de Baleares están "satisfechos", según señalan algunos de sus representantes, debido a que durante el mes de julio esperan comenzar a cobrar las ayudas diseñadas por el Govern para que el sector pueda paliar el encarecimiento de los carburantes derivado de la guerra de Irán, con el reparto de cerca de diez millones de euros.

La gerente de la Federación Empresarial Balear de Transporte, Petra Mut, señala que el compromiso adquirido por el conseller y la directora general de Movilidad, José Luis Mateo y Lorena del Valle, pasa por publicar durante la semana comprendida entre el 22 y el 28 de este mes en el Boletín Oficial de las islas (BOIB) las convocatorias para acceder a estas ayudas económicas, abriendo entonces un plazo de 15 días para presentar las correspondientes solicitudes.

Añade que al tener que presentar solo el número de identificación fiscal, la matrícula de cada vehículo y la declaración responsable, se espera que una vez superados los trámites anteriores el pago sea muy ágil y se apunta que las resoluciones aprobando esas cantidades empezarán a producirse durante el próximo mes de julio.

Satisfacción general

Los presidentes de las asociaciones de transportes de mercancías y de distribuidores de alimentos de las islas, Ezequiel Horrach y Bartolomé Servera respectivamente, coinciden en señalar que los ingresos de las cantidades comprometidas van a ser ágiles, de ahí que apunten la satisfacción por el ritmo con el que finalmente se han tramitado, pese a las reticencias expresadas hace más de un mes por desconocer todavía como se iban a gestionar.

Imagen de una reunión mantenida a finales de mayo por los transportistas con los responsables de la Conselleria / CAIB

Además, Petra Mut subraya que el Govern dispone ya de la partida presupuestaria necesaria para hacer esos pagos, como se demuestra en el hecho de que la ayuda por desguace de vehículos antiguos se va a poder cobrar antes de realizarlo.

Especialmente complacido se declara Horrach, al poner en valor que el sector del transporte de mercancías es el que más beneficiado se va a ver por las inyecciones económicas aprobadas por el Govern al recibir los importes más elevados, a lo que se añade la celeridad con que se va a poder cobrar. En este aspecto, recuerda que se van a recibir entre 1.000 y 2.200 euros por vehículo para compensar el encarecimiento de los carburantes, con un máximo de 16.500 euros por solicitante en el caso de los autónomos y de 160.000 en el de las empresas.

En el caso del transporte discrecional de pasajeros, se estima que la subvención se moverá entre los 275 y los 425 euros por vehículo, con un máximo de 90.000 por empresa. El sector de las pymes dedicadas al comercio al por mayor podrá conseguir entre 525 y 755 euros por vehículo. Para los taxis se contemplan importes que van de los 200 y los 220 euros por automóvil. Por lo que respecta a los VTC, se situarán entre los 130 y los 135 euros por coche.

Valor de las ayudas

Las convocatorias fijadas por el Ejecutivo balear alcanzan un valor próximo a los diez millones de euros, y se espera que lleguen a más de 5.000 empresas y cerca de 3.500 autónomos y a una flota de unos 15.000 vehículos de las islas dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, agrupando a camiones, autobuses, taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Estas partidas incluyen un total de seis millones de euros para compensar el encarecimiento de los carburantes en el transporte de mercancías, 750.000 euros para el transporte discrecional de pasajeros, 500.000 para el sector del taxi, 100.000 para los VTC y 2,5 millones para el desguace de camiones y autobuses con más de diez años de antigüedad.

Un aspecto que se va a tener en cuenta es el de la doble insularidad en el caso de Menorca y de Ibiza, y de triple para Formentera, por lo que en estas islas las cuantías van a ser superiores.