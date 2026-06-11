El tráfico aéreo de los tres aeropuertos de Baleares crece en mayo un 6,1%, con 43.514 vuelos

El tráfico aéreo gestionado por el Centro control de vuelos de Palma, que incluye a los aeropuertos de Palma, Mahon e Ibiza, aumentó el pasado més de mayo un 6,1% con respecto al mismo mes del año 2025, con un total de 43.514 operaciones, informa Enaire. El crecimiento de los aeropuerto de Baleares durante el mes de mayo supera en 1,5 puntos porcentuales la media estatal del 4,6%, teniendo en cuenta además que en 2025 se marcó una cifra récord. De enero a mayo, el crecimiento del tráfico aéreo en los tres aeropuertos de Baleares es del 2,9%, con 120.682 vuelos, por debajo del crecimiento de la media nacional, del 4,9%.

Enaire, gestor estatal de navegación aérea, ha gestionado más de 235.000 vuelos (235.416) en mayo de 2026, el 4,6% más que en el mismo mes del año récord 2025. Los vuelos internacionales (140.584) aumentaron cerca del 5% en mayo (4,9%); los sobrevuelos -no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español- (52.285), el 4,6%, y los nacionales (42.547), el 3,4% con respecto al mismo mes del año pasado.

Este incremento del tráfico aéreo en España en mayo de 2026 respecto de 2025 es 4,1 puntos porcentuales más que la variación promedio europea (que es del 0,5%). Respecto a 2019, año de referencia pre-pandemia, la diferencia a favor de España es de 19,7 puntos porcentuales (Enaire, el 21,6% más; Europa, el 1,9% más).

Por centros de control, Sevilla gestionó en mayo 52.897 vuelos (el 6,4% más que en el mismo mes de 2025); Palma, 43.514 (+6,1%); Barcelona, 117.971 (+4,7%); Madrid, 122.975 (+4,1%) y Canarias, 34.125 (+3,3%).

Crecimiento del tráfico aereo en España de enero a mayo de 2026 / Enaire

Datos acumulados del año

Por lo que refiere a los datos acumulados del año, Enaire ha gestionado cerca de 975.000 vuelos (974.512) en los cinco primeros meses de 2026, el 3,7% más que en el mismo periodo de 2025. De enero a mayo, los sobrevuelos (231.660) aumentaron el 4,8%; los vuelos internacionales (555.074), el 4,3% y, los nacionales (187.778), el 1,0%.

En lo que va de año, por centros de control, Sevilla gestionó 235.855 vuelos (el 6,4% más que en el mismo periodo de 2025); Barcelona, 444.529 (+3,9%); Madrid, 549.674 (+3,8%); Palma, 120.682 (+2,9%); y Canarias, 182.354 (+1,0%).

Noticias relacionadas

El crecimiento acumulado de tráfico en España supera en 2,6 puntos la media europea con respecto a 2025 (que es del 1,1%) y en 20,6 puntos con relación al mismo periodo de 2019 (el 20,0% en el caso de Enaire y el -0,6% en el de Europa).